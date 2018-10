Bellarabi winkt Einsatz gegen Larnaka

Könnte in der Euro League zum Einsatz kommen: Bellarabi (re.)

Trainer Heiko Herrlich von Bayer Leverkusen hat dem in der Fußball-Bundesliga gesperrten Offensivspieler Karim Bellarabi Hoffnungen auf einen Einsatz im Europa-League-Heimspiel am Donnerstag (18:55) gegen AEK Larnaka gemacht. Der Ex-Nationalspieler sei "auf jeden Fall" eine Option für die Startaufstellung, sagte Herrlich einen Tag vor dem Match.

Bellarabi war nach seinem Platzverweis am dritten Bundesliga-Spieltag in der Begegnung bei Meister Bayern München wegen eines schweren Fouls an Rafinha für vier Partien gesperrt worden.

Für Leverkusens Duell mit Zyperns Pokalsieger Larnaka kündigte Herrlich zudem die eine oder andere Veränderung an. "Ich habe mit vielen Spielern gesprochen und geschaut, wie es um die Frische bestellt ist. Wir werden ein bisschen rotieren, aber trotzdem muss die Achse stehen", sagte Herrlich ohne Nennung von Namen.

Abgesehen von Bellarabi steht dem Coach gegen Larnaka der gleiche Kader zur Verfügung wie bei der 2:4-Heimniederlage am vergangenen Samstag gegen Borussia Dortmund. Auch der zuletzt angeschlagene Mitchell Weiser ist dabei. "Die Trainingsbelastung hat er super weggesteckt", meint Herrlich.

🗯️ „Uns steht der gleiche Kader wie gegen Dortmund zur Verfügung, plus @KimoBellarabi – er ist ein Startspieler. @mitch23elijah ist die letzten Tage behandelt worden an der Leiste und konnte gestern voll trainieren. Ich bin optimistisch." – #Herrlich#B04AEKL #UEL pic.twitter.com/W325ErU1SL — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 3. Oktober 2018

Fragen nach seiner persönlichen Situation durch den misslungenen Saisonstart wich der Bayer-Coach aus: "Ich befasse mich nur damit, wie ich die Mannschaft bestmöglich vorbereiten kann."