PSG feiert Neymar-Festspiele - Marin mit Ehrentreffer

Neymar zeigte für PSG eine Gala-Vorstellung

Der französische Fußballmeister Paris Saint-Germain hat in überlegener Manier den ersten Sieg in der laufenden Champions-League-Saison gefeiert. Angeführt von Superstar Neymar besiegte die Mannschaft des deutschen Trainers Thomas Tuchel nach der 2:3-Niederlage zum Auftakt bei Jürgen Klopps FC Liverpool in der Gruppe C den serbischen Meister Roter Stern Belgrad souverän mit 6:1 (4:0).

Neymar sorgte mit einem schnellen Doppelpack früh für klare Verhältnisse: Erst zirkelte der 26-Jährige einen Freistoß aus etwa 22 Metern perfekt ins linke Eck (20.), nur zwei Minuten später vollendete er ein Zusammenspiel mit dem französischen Weltmeister Kylian Mbappé. Kurz vor Spielende (81.) versenkte Neymar einen weiteren Freistoß im rechten Winkel. Es war sein 30. Tor im 49. CL-Spiel.

Noch vor der Halbzeitpause machten Edinson Cavani nach einem abgefälschten Schuss (37.) und Ángel di María (42.) gegen völlig chancenlose Belgrader alles klar. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Mbappé (70.) nach einer herrlichen Kombination, ehe kurz darauf der ehemalige deutsche Nationalspieler Marko Marin (74.) den Ehrentreffer für die Serben erzielte.

Bei PSG wurde Nationalspieler Julian Draxler in der 82. Minute eingewechselt, Neu-Nationalspieler Thilo Kehrer kam in der 76. Minute ins Spiel.

Am dritten Spieltag empfängt PSG den italienischen Vizemeister SSC Neapel mit dem ehemaligen Bayern-Trainer Carlo Ancelotti.