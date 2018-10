FC Liverpool droht Ausfall von Naby Keita

Naby Keita musste gegen Neapel vom Platz getragen werden

Der englische Fußball-Erstligist FC Liverpool muss vorerst womöglich auf den früheren Bundesliga-Profi Naby Keita verzichten.

Wie die Reds in der Nacht zum Donnerstag mitteilten, wurde der 23-Jährige wegen starker Rückenschmerzen nach der Champions-League-Partie beim SSC Neapel (0:1) in ein Krankenhaus gebracht. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Der frühere Leipziger, der für 70 Millionen Euro zur Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp gewechselt war, war in der 19. Minute mit einer Trage vom Feld gebracht worden.

Es sei noch offen, ob der Guineer am Donnerstag mit der Mannschaft zurück nach England fliegen könne. Am Sonntag empfängt Liverpool Tabellenführer Manchester City zum Spitzenspiel in der Premier League.