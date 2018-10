HSV-Trainer Titz vor Darmstadt: Team "muss wachsen"

Christian Titz steht mit dem HSV gegen Darmstadt unter Druck

Der Hamburger SV will die Partie beim SV Darmstadt 98 am Freitag (18:30 Uhr) zum Wendepunkt in der 2. Fußball-Bundesliga machen und dabei vor allem wieder Torgefährlichkeit ausstrahlen.

"Wir wollen nach vorne mehr Chancen kreieren. Das heißt vor allem, dass wir unsere schnellen Außenbahnspieler besser in Szene setzen", sagte HSV-Trainer Christian Titz am Donnerstag.

Im Training habe er mit seinem Team den Fokus darauf gelegt, das Offensivspiel nach vorne zu treiben und nach drei Spielen ohne Sieg und Tor versucht, "den Jungs Ruhe zu geben, eine gewisse Normalität reinzubringen". Trotzdem wolle er "vor allem diese defensive Stabilität beibehalten, die wir bisher hatten. Auswärts haben wir noch kein Gegentor bekommen."

🎙 #Titz erklärt: "In der zweiten Liga erwarten uns nicht so hochstehende Mannschaften wie in der ersten Liga. Aktuell warten die Gegner eher auf Höhe der Mittellinie auf uns. Das ist ein Gewöhnungsprozess und wir müssen häufig Geduld aufbringen." #nurderHSV #SVDHSV — Hamburger SV (@HSV) 4. Oktober 2018

Um Sicherheit und Stabilität zu erlangen "ist es ganz wichtig, dass wir gegen Darmstadt punkten", sagte der 47-Jährige: "Wir sind voller Tatendrang, das Spiel zu gewinnen. Wir sind uns aber auch der Schwere der Aufgabe bewusst."

In diesem Zusammenhang forderte Titz Geduld im Hamburger Umfeld ein: "Es ist völlige Normalität, dass so eine junge Mannschaft wie unsere wachsen und sich entwickeln muss. Wichtig ist, dass wir jetzt wieder in die Erfolgsspur finden. Wir fahren mit dem Anspruch nach Darmstadt, drei Punkte zu holen."