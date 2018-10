Presse feiert "Baby Boom" beim BVB

3:0 gegen Monaco: Der BVB gewann auch das zweite Spiel in der Königsklasse

Eindrucksvoll hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund den zweiten Sieg im zweiten Champions-League-Spiel der Saison eingefahren. Die Presse feierte hinterher die junge Offensive der Schwarz-Gelben. In Spanien war das Augenmerk überwiegend auf Leihstürmer Paco Alcácer gerichtet.

FRANKREICH:

L'Équipe: "Monaco überlebt nicht. Nach dem katastrophalen Start in der Liga hat sich Monaco in der Champions League am Mittwoch in Dortmund nicht erholt. Die Verteidigung hat an die Borussia regelrecht Geschenke verteilt. Vom Dänen Bruun Larsen nach der Pause geschwächt, versanken die Gäste schließlich auch mental."

Le Parisien: "Champions League: Dortmund versenkt Monaco. ASM, derzeit in eine Negativspirale verwickelt, konnte die zweite Niederlage in der Champions League nicht verhindern. Mit jedem Spiel scheint das Team ein wenig mehr unterzugehen. Obwohl Monaco das Spiel nicht verlernt hat, schließlich wurde dies in der letzten Saison eindrucksvoll beim Bundesliga-Tabellenführer unter Beweis gestellt, so hat die Mannschaft vergessen zu gewinnen."

France Football: "Monaco am Ende angekommen. Man fragt sich, wann die Negativspirale enden wird. Zugegeben, beim formstarken BVB war die Aufgabe sehr knifflig. Nach Toren von Bruun Larsen, Alcácer und Reus steht Monaco wettbewerbsübergreifend nun bei neun Spielen in Folge ohne Sieg. Im Herzen der Rot-Weißen steht die Frage, wer derzeit das Blatt noch wenden kann: Golovin? Nicht im Moment. Der Stolz? Nicht mehr. Das Umfeld? Wurde nicht überzeugt."

SPANIEN:

AS: "Paco Alcácer trifft erneut und macht Dortmund zum Tabellenführer. Die Deutschen haben sich gegen die Monegassen durchgesetzt. Der spanische Stürmer zimmert einen Elfmeter an die Latte, macht drei Minuten später aber sein Tor. Larsen und Reus erzielten die weiteren Tore."

Marca: "Dortmund versenkt Monaco dank eines Treffers von Paco Alcácer. Borussia Dortmund und Monaco haben sich in der Champions League die Ehre gegeben - zwei Klubs mit vielversprechenden Talenten in ihren Reihen. So wimmelte es im Signal Iduna Park nur so von jungen Spielern, die man nicht aus dem Auge verlieren sollte. Doch bei diesem Baby Boom der letzten Jahre gibt es einen entscheidenden Unterschied: Die Deutschen verfügen über eine solide Basis. Nicht zuletzt deswegen stehen sie an der Tabellenspitze der Bundesliga."

DEUTSCHLAND:

Kicker: "Dortmunds perfekter Start. Joker Jacob Bruun Larsen öffnet Dortmund ein schwieriges Spiel und bringt seinen Klub in eine glänzende Ausgangslage. Als Laufkundschaft allerdings präsentierte sich der Tabellen-18. der französischen Liga bei seinem erst zweiten Gastspiel in Dortmund lange Zeit keineswegs. Wie schon beim 1:0 in Brügge musste der BVB auch gegen Monaco die Erfahrung machen, dass das Niveau auf internationaler Bühne ein anderes ist als in der Bundesliga."

Spiegel: "Joker Bruun Larsen führt BVB zum klaren Sieg gegen Monaco. Ein Treffer und eine Torvorlage: Jacob Bruun Larsen hat in seiner jungen Karriere im Europapokal gleich ein Ausrufezeichen gesetzt. Dortmund freut sich über die Tabellenführung in seiner Gruppe."

Bild: "Blitz-Bruun! Joker erlöst Dortmund. Läuft bei Dortmund! Der Tabellenführer der Bundesliga lässt es auch in der Champions League rollen, gewinnt 3:0 gegen Monaco."