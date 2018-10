BVB gibt sich bescheiden: "Noch in der Findungsphase"

Lucien Favre blickt nach der Champions League wieder auf die Bundesliga

Mit 3:0 hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund den französischen Vertreter AS Monaco in der Champions League besiegt. Am Wochenende steht für den BVB derweil wieder der Alltag an.

Sportdirektor Michael Zorc hat trotz des Höhenflugs seiner Borussia vor überzogenen Erwartungen gewarnt. "Wir können es richtig einordnen. Es wird nicht immer so weitergehen. Wir sind da realistisch", sagte Zorc am Donnerstag und betonte: "Wir sind noch in der Findungsphase."

Unter Trainer Lucien Favre ist der Bundesliga-Tabellenführer in neun Pflichtspielen noch unbesiegt, am Mittwoch gab es in der Champions League zudem einen souveränen 3:0-Erfolg gegen den französischen Vizemeister AS Monaco.

"Die Mischung passt. In diesem Gebilde können die Jungs ihre Leistung auf dem Platz bringen", sagte Zorc, der vor dem nächsten Gegner FC Augsburg am Samstag (15:30 Uhr) warnte: "Gegen Augsburg ist es nicht einfach zu spielen. Sie sind unangenehm. Sie haben nicht zufällig 1:1 in München gespielt. Wir brauchen viel Geduld."

Personell kann Trainer Favre derweil beinahe aus dem Vollen schöpfen: "Wir müssen noch auf morgen warten. Ein bis zwei Spieler sind angeschlagen und wir müssen schauen, ob das bis morgen klappt. Gewissheit haben wir erst morgen."

Alle Aussagen von der Pressekonferenz im Überblick:

+++ Favre über den kommenden Gegner +++

"Augsburg hat eine sehr, sehr gute Mannschaft - Hohes Pressing, mit viel Tempo. Sie hindern einem am Fußballspielen."

+++ Michael Zorc über die Entwicklung der Borussia +++

"Wir können das richtig einordnen. Es kann nicht immer so weitergehen. Wir sind immer noch in der Findungsphase. Wir müssen die Jugend-Story nicht zu sehr fokussieren. Wir haben auch Thomas Delaney und Alexander Witsel dabei, die Stabilität geben. Ich denke, die Mischung macht es."

+++ Michael Zorc über die Rolle von Marco Reus +++'

"Wir freuen uns alle sehr, dass Marco über einen längeren Zeitraum gesund ist. Da sieht man direkt bei seinen Leistungen auf dem Platz. Er ist niemand der große Reden hält, sondern geht auf dem Platz voran. Die jungen Spieler können viel von ihm lernen. Er ist ein Vorbild. Er zeigt, dass es die richtige Entscheidung war, ihn zum BVB-Kapitän zu benennen.

+++ Favre über die Chancen in der A-Nationalmannschaft von Sancho +++

"Er ist mit 18 jetzt erstmal für die U 21 nominiert, das ist schon gut. Er ist noch jung, aber wenn er so weiter macht schon, ist er ein Kandidat, ja!

+++ Favre über die Arbeit mit den jungen Spielern +++

"Wir haben nicht viel Zeit mit den jungen Spielern, vor allem zwischen diesen sieben Spielen. Aber wir machen viel Taktik und Technik."

+++ Favre über die Halbzeit-Ansprache in der Kabine +++

"Ich korrigiere nur Kleinigkeiten, überhaupt nicht viel. Selten arbeite ich mit Bildern."

+++ Favre über die personelle Situation +++

+++ Die PK von Borussia Dortmund +++

Schon am Samstag (15:30 Uhr) greift der BVB wieder in der Liga an. Zu Gast wird der FC Augsburg sein. Für die Borussia aufgrund der hohen Belastung kein einfaches Programm, weiß auch Cheftrainer Lucien Favre. "Sieben Spiele in drei Wochen ist natürlich viel. Wir wissen, dass wir uns schnell erholen müssen", so der Schweizer auf der Pressekonferenz.