BVB-Senkrechtstarter Sancho in Nationalelf berufen

Jadon Sancho darf sich auf einen Einsatz für die Nationalmannschaft freuen

Nach der Vertragsverlängerung beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund folgt für Jadon Sancho der nächste Höhepunkt seiner jungen Karriere: Der Engländer wurde erstmals für die Nationalmannschaft nominiert.

Nationalcoach Gareth Southgate gab am Donnerstag seinen 25-köpfigen Kader für die anstehenden Länderspiele im Oktober bekannt. England trifft am 12. Oktober im Rahmen der Nations League zunächst auf den WM-Zweiten Kroatien, wenig später fordern die "Three Lions" das Team aus Spanien (15.10.).

See who he's named in the #ThreeLions squad for our next two #NationsLeague games: https://t.co/azRa3ukvBl — England (@England) 4. Oktober 2018

Jadon Sancho gehört mit seinen 18 Jahren nun zu den jüngsten Spielern im Aufgebot. Bisher bestritt der Dortmunder Flügelstürmer lediglich Spiele für die U17 und U19.

Neben Sancho debütieren auch Mason Mount (19 Jahre, Derby County) und James Maddison (21, Leicester City) für die Nationalmannschaft. "Sie sind aufregende junge Spieler. Wir haben nun die tolle Möglichkeit, einen Blick auf sie zu werfen", freute sich Southgate auf der Pressekonferenz.

Derzeit ist Rechtsfuß Sancho in bestechender Form. Beim 3:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen die AS Monaco in der Champions League stand Sancho in der Startformation und steuerte direkt einen weiteren Assist bei. In neun Pflichtspielen in der laufenden Saison steht Sancho nunmehr bei neun Scorerpunkten (ein Tor, acht Assists)