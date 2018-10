Frankreich setzt gegen DFB-Elf auf Pavard

Benjamin Pavard steht im 23-Mann-Kader der Equipe Tricolore

Fußball-Weltmeister Frankreich setzt im Nations-League-Duell mit der deutschen Nationalmannschaft auf Benjamin Pavard. Der Innenverteidiger des Bundesligisten VfB Stuttgart zählt zum 23er-Aufgebot von Trainer Didier Deschamps für die Begegnung am 16. Oktober in St. Denis (20:45 Uhr) und das Länderspiel gegen Island fünf Tage zuvor.

Deschamps berief alle zur Verfügung stehenden Weltmeister in seinen Kader. Einziger Neuling im Aufgebot ist Mittelfeldspieler Tanguy Ndombele von Hoffenheims Champions-League-Gegner Olympique Lyon. Bundestrainer Joachim Löw wird seinen Kader am Freitag bekannt geben.

Les 23 joueurs qui affronteront l'Islande (11/10 à Guingamp) et l'Allemagne (16/10 au Stade de France) sont...#FiersdetreBleus pic.twitter.com/Mz2F8S5ljA — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 4. Oktober 2018

Frankreich und Deutschland spielen mit den Niederlanden in einer Gruppe. Nur der Sieger qualifiziert sich für das Finalturnier im Juni 2019, der Drittplatzierte steigt in Liga B ab. Im Hinspiel in München hatte sich die DFB-Auswahl torlos von Frankreich getrennt. Die Franzosen besiegten zudem die Niederlande mit 2:1.

Das französische Aufgebot:

Tor: Alphonse Areola (Paris St. Germain), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Steve Mandanda (Olympique Marseille)

Abwehr: Lucas Digne (FC Everton), Lucas Hernandez (Atlético Madrid), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Benjamin Pavard (VfB Stuttgart), Mamadou Sakho (Crystal Palace), Djibril Sidibe (AS Monaco), Raphael Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (FC Everton)

Mittelfeld: N'Golo Kante (FC Chelsea), Thomas Lemar (Atlético Madrid), Blaise Matuidi (Juventus Turin), Tanguy Ndombele (Olympique Lyon), Steven Nzonzi (AS Rom), Paul Pogba (Manchester United)

Angriff: Ousmane Dembele (FC Barcelona), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Olivier Giroud (FC Chelsea), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Florian Thauvin (Olympique Marseille)