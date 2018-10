Hamann: An Hummels' Stelle "mächtig angefressen"

Mats Hummels spielte bislang nur etwa die Hälfte aller Bundesliga-Partien

1:1 gegen Augsburg, 0:2 in Berlin, 1:1 gegen Ajax: beim deutschen Fußball-Meister FC Bayern hängt nach drei sieglosen Spielen in Folge der Haussegen schief. Nun gießt TV-Experte und Ex-Bayern-Profi Dietmar Hamann weiteres Öl ins Feuer.

"Was ich übrigens so gar nicht verstanden habe, ist, dass [Jérôme] Boateng im ersten und den anderen wichtigen Spielen, den Vortritt vor [Mats] Hummels bekommen hat", schrieb der 45-Jährige in seiner Kolumne bei "Sky Sport" und deutete an, dass er selbst wohl dem ehemaligen BVB-Verteidiger den Vorzug in der Verteidigung gegeben hätte.

"Wenn ich Hummels wäre und mir ein Spieler vorgezogen würde, der vier Wochen mit einem Wechsel zu Paris kokettiert hat und nur nicht geht, weil die Ablöse nicht stimmte, wäre ich mächtig angefressen", fügte Hamann hinzu. Das Team habe diese Bevorzugung registriert, ist sich der TV-Experte sicher und bringt die aktuelle Schieflage in der Mannschaft indirekt mit der Personalrochade des neuen Bayern-Coaches Niko Kovac in Verbindung.

"Es ist jetzt noch nicht allzu besorgniserregend", schränkte der 45-Jährige ein, warnte aber im gleichen Atemzug, dass "eine richtige Krise" nicht weit sei, wenn es so weiterginge.

"Ich weiß nicht, ob bereits jetzt etwas in der Mannschaft nicht stimmt. Aber wenn man so gar nicht als Kollektiv auftritt wie die Bayern aktuell, deutet das fast darauf hin." Kovac müsse jetzt definitiv handeln. Was der 46-Jährige tun sollte, ließ Hamann jedoch offen.