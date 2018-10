Southgate lobt schnelle Entwicklung von BVB-Ass Sancho

Jadon Sancho verlängert jüngst seinen Vertrag beim BVB bis 2022

Youngster Jadon Sancho ist bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund einer der Senkrechtstarter der bisherigen Saison. Auch Englands Nationalcoah Gareth Southgate ist der Leistungssprung des 18-jährigen BVB-Spielers nicht verborgen geblieben.

"Sanchos Entwicklung ist sehr, sehr schnell gegangen. Er spielt derzeit extrem gut. Er ist auch physisch schon bereit für dieses Niveau", sagte der Trainer der Three Lions auf einer Pressekonferenz.

Der Coach hatte den Offensivakteur jüngst erstmals für den Kader seiner A-Nationalmannschaft berufen. Sancho wird im Oktober für die Länderspiele gegen Kroatien und Spanien in der Nations League zum englischen Aufgebot zählen.

Für den BVB kam Sancho zu Saisonbeginn hauptsächlich als Edeljoker zum Einsatz. In 124 Einsatzminuten in der Bundesliga bereitete er fünf Treffer vor und erzielte einen weiteren selbst. Im Champions-League-Spiel gegen AS Monaco bewies er überdies, dass er auf höchstem Niveau bereits einen begründeten Anspruch auf einen Platz in der Startelf besitzt.

Für Southgate sind jedoch nicht nur die spielerischen Fähigkeiten des Rechtsfußes beeindruckend: "Dass er sich zu einem Wechsel nach Deutschland entschieden hat, zeigt was er für ein Mensch ist. Jadon hat ein unglaubliches Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten", lobt der Fußball-Lehrer weiter.

"Für ihn und andere jüngere Spieler ist ein Wechsel ins Ausland heute kein großes Thema mehr. Die Welt ist klein. Sie wissen, dass sie innerhalb von ein paar Stunden nach Hause fliegen können. Deshalb machen sie das einfach. Die Youngsters haben da einfach ein andere Einstellung", stellt der 48-Jährige fest.