Gladbach-Knipser spricht über Ex-Coach Favre und den BVB

Mit Alassane Pléa landete Borussia Mönchengladbach einen echten Coup

Jahrelang spielte er mit Lucien Favre vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zusammen, doch gelandet ist Alassane Pléa nicht beim BVB, sondern bei Borussia Mönchengladbach.

Vier Tore in den ersten sechs Bundesligapartien: Die Statistik von Gladbach-Neuzugang Pléa kann sich bislang sehen lassen. Besonders mit seiner Schnelligkeit und seinem Instinkt ließ er schon mehrere Gegenspieler alt aussehen.

Schon in seiner Zeit beim OGC Nizza stellte der Angreifer seine Fähigkeiten unter Beweis. Seinen damaligen Trainer Lucien Favre lobte Pléa nun gegenüber "Reviersport" nun in höchsten Tönen: "Er hat mir technisch und taktisch viel beigebracht. Er hat mir gezeigt, wie ich den Ball fordern muss, wie ich mitspielen muss, wie ich meinen Abschluss verbessere. Favre ist ein sehr, sehr guter Trainer."

Dessen Erfolg in Dortmund kommt für den Gladbacher daher nicht von ungefähr: "Die Dortmunder spielen einen starken Offensivfußball, sind für viele Tore gut. Es ist zwar extrem schwer, sich gegen den FC Bayern auf Dauer durchzusetzen. Aber, ja: Der BVB kann vielleicht Meister werden mit diesem Trainer."

Während es in Frankreich nur von Weltklassestürmern, wie Antoine Griezmann oder Kylian Mbappé, wimmelt, kann der 25-Jährige die Diskussion über die fehlenden deutschen Knipser verstehen: "In Deutschland gibt es tatsächlich gerade keinen Stürmer, der so regelmäßig trifft, wie es zum Beispiel noch Miroslav Klose gemacht hat. Es gibt Timo Werner, aber viel mehr klassische Angreifer kenne ich aktuell gar nicht."

Am Wochenende möchte der Fohlen-Spieler seinen Erfolgslauf mit der Borussia in München fortsetzen.