Bayern-Youngster fällt nach Bänderriss lange aus

Oliver Batista Meier hat einen langfristigen Vertrag in München unterschrieben

Die U19 des Fußball-Bundesligisten FC Bayern muss mehrere Wochen auf Offensivspieler Oliver Batista Meier verzichten.

Der 17-Jährige zog sich bei der UEFA Youth League-Spiel gegen Ajax Amsterdam (2:2) am Dienstag einen Bänderriss im rechten Sprunggelenk zu und wird mehrere Wochen ausfallen. Das gab der Verein ab Samstag bekannt.

Der FC Bayern hatte Batista Meier im Juni langfristig an sich gebunden. "Ich habe immer davon geträumt. Ich werde alles dafür geben, hier Profi zu werden. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein und hoffe, dass ich so schnell wie möglich den Sprung zu den Profis schaffe", kommentierte der Deutsch-Brasilianer seine Unterschrift voller Euphorie.

In der vergangenen Saison kam Batista Meier 17 Mal in der U17 zum Einsatz und erzielte dabei 22 (!) Tore. Ähnlich gut lief es für den Youngster in der U19, für die er in 24 Partien elf Mal traf.

In der aktuellen Spielzeit traf Batista Meier in sieben Spielen bereits vier Mal und war an fünf weiteren Toren als Vorlagengeber beteiligt.