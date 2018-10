Für 60 Mio.? FC Bayern buhlt um Robben-Nachfolger

Cengiz Ünder wird von mehreren Topklubs umworben

Mit Alphonso Davies hat der Fußball-Bundesligist FC Bayern München bereits einen Perspektivspieler für den offensiven Flügel unter Vertrag genommen. Doch der Rekordmeister sieht sich offenbar nach weiteren potenziellen Nachfolgern für Arjen Robben um.

Wie das italienische Portal "calciomercato" berichtet, haben die Bayern den 21-jährigen Cengiz Ünder von AS Rom ins Visier genommen. Dem Bericht zufolge wollen die Klub-Verantwortlichen im Sommer 2019 ein konkretes Angebot in Höhe von 60 Millionen Euro beim Serie-A-Klub abgeben.

Ünder wäre damit der teuerste FCB-Neuzugang aller Zeiten. Dieser ist aktuell Weltmeister Corentin Tolisso, der für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon gekommen war.

An der Säbener Sträße soll Ünder in die Fußstapfen des mittlerweile 34-jährigen Robben treten. Der Routinier steht nur noch bis zum Sommer 2019 beim FCB unter Vertrag. Ob er seine Karriere in München fortsetzt, ist derzeit noch offen.

Zwar haben sich die Münchner mit dem Kanadier Alphonso Davies schon für die Zukunft gewappnet, doch dass der 17-Jährige womöglich schon im nächsten Jahr das Erbe von Robben antritt, ist unwahrscheinlich.

Mit Kingsley Coman steht zwar noch ein weiterer vielversprechender junger Rechtsaußen beim Rekordmeister unter Vertrag, doch der 22-jährige Franzose gilt als äußert verletzungsanfällig. Aktuell kuriert er einen Kreuzbandriss aus.

Auch Dortmund mit Interesse?

Nach einer starken Saison mit neun Treffern und sieben Vorlagen in 43 Pflichtspielen für Istanbul Basaksehir FK wechselte der Ünder im Sommer 2017 nach zur AS Rom.

Dort knüpfte er mit acht Toren und zwei Vorlagen an die Leistung an. In dieser Saison startet der Türke richtig durch. Wettbewerbsübergreifend war der Nationalspieler in sieben Spielen an sechs Treffern beteiligt.

Kein Wunder, dass eine Vielzahl von europäischen Topklubs auf den Youngster aufmerksam geworden ist. Neben dem FC Bayern sollen auch der FC Arsenal, Manchester City und Borussia Dortmund an Ünder interessiert sein.