Ibrahimovic-Rückkehr zu Milan? Berater "gesprächsbereit"

Zlatan Ibrahimovic erzielte 42 Tore für AC Mailand

Von 2010 bis 2012 lief Superstar Zlatan Ibrahimovic für den Serie-A-Klub AC Mailand auf. Laut der italienischen Zeitung "Corriere della Sera" planen die Rossoneri eine Rückholaktion des Schweden.

Nun heizte Berater Mino Raiola die Gerüchteküche weiter an. "Derzeit ist es zwar keine Option, weil die Verhandlungen mit dem Klub nicht aktuell sind, aber wir sind gesprächsbereit", sagte der 50-Jährige gegenüber "Rai Sport".

Doch konkrete Pläne dementierte Milans Sportdirektor Leonardo bereits. "Ibra hat eine sehr enge Verbindung zu Milan, jeder weiß das", erklärte der Brasilianer gegenüber "Sky Sport Italia" und ergänzte: "Wir können nicht leugnen, dass ein Transfer mehr als nur ein kurzer Gedanke war. Er ist außergewöhnlich und hat einzigartige Qualitäten, aber derzeit ist ein Wechsel nicht möglich."

Der schwedische Superstar selbst sieht die Spekulationen gelassen. "Es gibt immer Gerüchte. Die ganze Welt will mich. Das ist okay", sagte er in gewohnt selbstsicherer Manier gegenüber "TMS".

In seinen zwei Jahren bei Milan hat Ibrahimovic 42 Tore für die Rossoneri geschossen. Danach zog es ihn zu Paris Saint-Germain, von wo aus er im Sommer 2016 zu Manchester United wechselte. Seit Anfang 2018 spielt Ibrahimovic bei Los Angeles Galaxy. Sein Vertrag beim MLS-Klub läuft noch bis zum Ende des Jahres.