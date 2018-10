Köln-Coach Anfang: "Wissen, dass wir mehr können"

Kölns Trainer Markus Anfang sieht seine Mannschaft noch nicht in Bestform

Seit 100 Tagen ist Markus Anfang als Trainer beim 1. FC Köln im Amt. Trotz der Tabellenführung in der 2. Bundesliga ist Anfang aber noch nicht zufrieden mit dem Spiel seines Klubs.

Mit 19 Punkten und 21 geschossenen Toren steht Köln an der Tabellenspitze der 2. Liga. "Da könnte man sagen: Ey, ist doch alles toll", sagte Anfang dem "Geissblog.Koeln". "Trotzdem sieht man, dass wir uns erst entwickeln und noch nicht alles so ist, wie wir uns das vorstellen. Wir wissen, dass wir noch mehr können. Dafür brauchen wir aber Zeit."

Seine Arbeit als Trainer nach 100 Tagen zu bewerten, wie es in der Wirtschaft oder der Politik normal ist, hält Anfang im Sport für falsch. Eine Mannschaft weiterzuentwickeln könne auch schneller funktionieren oder länger dauern.

"Ich glaube, dass der Knoten durch das Pokalspiel in Berlin geplatzt ist", erklärte Anfang. "Dort haben wir uns gerade für die Offensive viel Selbstvertrauen geholt." Dass insbesondere die Offensive der Kölner sich schon gut eingespielt hat, macht Anfang also vor allem am 9:1-Sieg der Kölner in der ersten DFB-Pokal gegen den BFC Dynamo fest. Insgesamt sei die Mannschaft aber noch nicht da, wo man hinwolle.

Am kommenden Montag empfangen die Geißböcke Liga-Schlusslicht MSV Duisburg zum Derby am Rhein. Die Zebras zogen am vergangenen Spieltag in der sportlichen Krise die Reißleine und entließen Coach Gruev. Neuer Motivator an der Seitenlinie der Meidericher ist der langjährige Eintracht-Braunschweig-Trainer Torsten Lieberknecht, der ausgerechnet gegen den Tabellenführer sein Debüt für Duisburg gibt.