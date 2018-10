"Unglaublicher Trainer": Firmino schwärmt von Klopp

Ein Herz und seine Seele: Roberto Firmino und Jürgen Klopp verstehen sich bestens

Seit drei Jahren arbeitet Jürgen Klopp als Trainer des FC Liverpool - einen Titel konnte "The Normal One" mit den Reds aber noch nicht in den Himmel über der Merseyside stemmen. Genau davon träumt aber Klopps Schützling Roberto Firmino, der seinen Boss in den höchsten Tönen lobt.

"Wir machen uns gut, haben einen guten Start unter ihm hingelegt und träumen vom großen Wurf", sagte Firmino dem englischen TV-Sender "Sky Sports". "Wir wollen weiter hart arbeiten und Titel gewinnen."

Am Sonntag könnte Liverpool einen Schritt in Richtung Premier-League-Titel machen, dann steht das Top-Spiel gegen Manchester City an (ab 17:30 Uhr im sport.de-Liveticker). Mit einem Sieg würden sich die Reds an die Tabellenspitze setzen.

Im Top-Spiel kommt Firmino als Leistungsträger eine wichtige Rolle zu. Trainer Jürgen Klopp setzt auf Firminos Dribblekünste und Torgefahr, auf die er sich in den vergangenen drei Jahren stets verlassen konnte.

"Er ist exzellent"

"Wir arbeiten erst seit drei Jahren zusammen, aber es fühlt sich viel länger an", schwärmte Firmino über die Zusammenarbeit mit Klopp. "Ich bin sehr glücklich, unter ihm arbeiten zu dürfen. Er ist ein unglaublicher Coach. Ich und das gesamte Team haben so viel von ihm gelernt. Er ist exzellent."

Firmino erklärte, er sei eigentlich schüchtern. Unter Klopp habe er sich aber anders entwickelt. "Es ist großartig, dass ich mich in der Hinsicht verbessert habe", sagte der brasilianische Nationalspieler. "Jeden Tag werde ich besser."