Podolski-Klub Kobe weiter in der Krise

Spielt in Japan für Vissel Kobe: Lukas Podolski

Der ehemalige Weltmeister Lukas Podolski steckt mit Vissel Kobe weiter in der Krise. Der Klub kam in der japanischen Meisterschaft gegen den Tabellenletzten Varen Nagasaki nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus, holte nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie aber wenigstens einen Punkt.

Mit 37 Zählern liegt Kobe nur im Mittelfeld der Tabelle. Podolski kam über 90 Minuten zum Einsatz, der spanische Superstar Andres Iniesta wurde in der 59. Minute eingewechselt.