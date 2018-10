Aue gelingt Befreiungsschlag gegen Kiel

Dimitri Nazarov erzielte den goldenen Treffer für Erzgebirge Aue

Erzgebirge Aue ist in der 2. Fußball-Bundesliga nach zuletzt zwei Niederlagen der Befreiungsschlag gelungen. Die Gastgeber gewannen ihr Heimspiel gegen Holstein Kiel durch ein spätes Tor von Dimitri Nazarov (90.+1) mit 2:1 (0:1).

Alexander Mühling (41.) hatte die Kieler in Führung gebracht, Emmanuel Iyoha (72.) belohnte in der zweiten Hälfte die Angriffsbemühungen der Gastgeber mit dem Ausgleich. In der 84. Minute flog Kiels Kingsley Schindler wegen absichtlichen Handspiels per Gelb-Roter Karte vom Platz.

💜⚒️💪 #AUEKSV — FC Erzgebirge Aue (@FCErzgebirgeAue) 6. Oktober 2018

Die Norddeutschen, in der vergangenen Saison Dritter und Relegationsteilnehmer, verbleiben nach dem Auswärtsdreier mit 13 Zählern im Tabellenmittelfeld. Zuletzt hatten die Kieler 4:2 gegen Darmstadt 98 gewonnen. Die Hausherren sind dagegen mit acht Punkten nur knapp vor der Abstiegszone platziert.

Bertram vergibt frühe Großchance

Aue startete vor 7500 Zuschauern sehr engagiert und versuchte, die Gäste einzuschnüren. Die erste Großchance hatte Sörgen Bertram (4.), doch sein fulminanter Fernschuss wurde von Kiels Torwart Kenneth Kronholm noch über die Latte gelenkt.

Holstein hielt allerdings dagegen und setzte den einen oder anderen Konter. Allerdings stand die Abwehr der Hausherren sicher. Immer wieder versuchten die Auer, mit Diagonalpässen auf die Außenpositionen für Überraschungsmomente zu sorgen. Allerdings stellten sich die Kieler im weiteren Verlauf immer besser darauf ein. In der zweiten Hälfte schaffte Aue zunächst den verdienten Ausgleich und wurde am Ende noch mit dem Sieg belohnt.