Deutsches Duo rettet Huddersfield - Spurs mit Arbeitssieg

Christopher Schindler traf für Huddersfield zum 1:1

Der englische Fußball-Erstligist Tottenham Hotspur hat drei Tage nach der 2:4-Niederlage gegen den FC Barcelona in der Champions League einen Arbeitssieg in der Premier League gefeiert.

Am achten Spieltag gewannen die Spurs gegen Aufsteiger Cardiff City mit 1:0 (1:0). Das Tor des Tages erzielte Eric Dier bereits nach acht Minuten. Tottenham sprang dank des Sieges vor den Sonntagsspielen auf den dritten Tabellenplatz.

Huddersfield Town mit Teammanager David Wagner kam beim FC Burnley zu einem 1:1 (0:1) und wartet damit weiter auf den ersten Saisonsieg. Für das Tor der Wagner-Elf war eine deutsche Co-Produktion verantwortlich.

Auf Vorlage des Ex-Dortmunders Chris Löwe traf der Ex-Löwe Christopher Schindler in der 66. Minute per Kopf zum Ausgleich. In der Tabelle kletterte Huddersfield mit nun drei Punkten aber vom letzten auf den 18. Platz.

FC Watford kassiert nächste Pleite

Auf dem absteigenden Ast befindet sich der FC Watford. Nach fünf Siegen aus den ersten fünf Ligaspielen blieb das Team von Javi Gracia durch ein 0:4 (0:3) gegen den AFC Bournemouth im vierten Premier-League-Spiel in Folge ohne Sieg und kassierte dabei die dritte Pleite.

Der Meister von 2016, Leicester City, unterlag im Heimspiel gegen den FC Everton mit 1:2 (1:1), Aufsteiger Wolverhampton Wanderers fuhr durch ein 1:0 (0:0) bei Crystal Palace bereits den vierten Saisonsieg.