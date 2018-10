1:0! Underdog Alavés schockt müdes Real Madrid

Toni Kroos und Real Madrid sind seit vier Spielen sieglos

Champions-League-Sieger Real Madrid hat sich für die 0:1-Pleite in der Königsklasse unter der Woche bei ZSKA Moskau nicht rehabilitieren können und die Tabellenführung in La Liga verpasst. Am Samstag unterlagen die Königlichen bei Deportivo Alaves mit 0:1 (0:0). Ein Punkt hätte genügt, um den FC Barcelona zumindest vorübergehend an der Spitze abzulösen.

Manu Garcia (90.+5) traf zum Tor des Tages. Real ist damit seit vier Pflichtspielen ohne Sieg. Barca gastiert am Sonntag beim FC Valencia. Der 2014er-Weltmeister Toni Kroos stand trotz seines schweren Fehlers in Moskau wieder in der Start-Elf von Real.

Den Madrilenen war im Baskenland die Verunsicherung anzumerken, im Offensivspiel lief lange Zeit nicht viel zusammen. In der 59. Minute verhinderte Real-Torwart Thibault Coutois mit einer Glanzparade das 0:1 nach einem Schuss von Ruben Duarte.