Matthäus wettert: "Das ist nicht Bayern München"

Lothar Matthäus hat den FC Bayern nach dem Spiel gegen Gladbach scharf kritisiert

Die deftige 0:3-Niederlage des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach hat nicht nur bei den Spielern der Münchner Spuren hinterlassen. Auch "Sky"-Experte Lothar Matthäus zeigte sich geschockt vom Auftritt seines Ex-Klubs.

"Sie haben heute emotionslos gespielt. Sie haben nicht aggressiv gespielt. Sie sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, haben keine Ideen nach vorne gehabt", kritisierte Matthäus in aller Deutlichkeit am "Sky"-Mikrofon.

"Vorne war Lewandowski gar nicht auf dem Platz, andere Spieler in der ersten Halbzeit auch nicht. In der zweiten Halbzeit ist mal ein bisschen was über Außen gekommen, aber das ist nicht Bayern München", so Matthäus.

"Bayern München möchte ich die nächsten zwei Wochen jetzt nicht persönlich erleben", deutete der deutsche Rekord-Nationalspieler an, dass an der Säbener Straße in naher Zukunft ein anderer Wind wehen könnte.

Über Trainer Niko Kovac sagte Matthäus: "Er muss jetzt wissen, auf wen er sich verlassen kann. Es wird weitergehen mit Niko Kovac. Er muss jetzt auch die Schlüsse aus diesen letzten vier Spielen ziehen, auf wen kann er sich verlassen. Heute hat er ganz sicher gesehen, dass er sich auf den einen oder anderen nicht verlassen kann."