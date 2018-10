Matthäus wirft Bayern "Fehler in der Transferpolitik" vor

Lothar Matthäus kritisierte die Spieler des FC Bayern

Mit vier sieglosen Spielen in Folge steckt Fußball-Bundesligist FC Bayern München derzeit in der Krise. Für Ex-Profi Lothar Matthäus ist das allerdings nicht auf Trainer Niko Kovac, sondern auf die Transferpolitik zurückzuführen.

"Bayern hat ohne Grund nochmal Spieler abgegeben, die in der jetzigen Situation helfen könnten, wie Bernat. Man muss die Transferpolitik beleuchten und kritisieren, dass man da Fehler gemacht hat", kritisierte Matthäus bei "Wontorra - der Fußball-Talk" und ergänzte: "Man hat in den letzten Jahren vergessen, die Mannschaft aufzufrischen."

Manager Horst Heldt von Hannover 96 sieht das ähnlich. "Der Kader hat auf der einen Seite Lücken. Auf der anderen Seite sind Spieler unzufrieden, wenn sie nicht spielen. Das passt nicht zusammen. Der Kader scheint nicht ausgewogen zusammengestellt zu sein."

Dass die Spieler ihren Unmut in der Öffentlichkeit publik machen, ist für Heldt einer der Hauptgründe für die Krise. "Entscheidend ist: Was lässt man zu als Verein? Es geht darum, dass ein Spieler erkennen muss, wer führt und wie weit man sich öffnen kann, Kritik zu äußern. Bei dem letzten Trainer wäre das nicht möglich gewesen. Da hätte sich das keiner getraut. Momentan lässt der FC Bayern zu, dass die Spieler Kritik am Trainer äußern."

Auch Matthäus ist der Meinung, dass die Spieler der Münchener "vom hohen Ross runter kommen müssen. Sie müssen die Entscheidung des Trainers akzeptieren. Sie sollten zufrieden sein, für diesen Weltklasse-Klub spielen zu dürfen", so der Rekordnationalspieler.