Matthias Sammer wettert: Kovac-Diskussion "pervers"

Matthias Sammer hat Niko Kovac in Schutz genommen

Matthias Sammer hat sich bei "Eurosport" mit gewohnt markigen Worten zur Krise beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München geäußert. Zudem nahm der Experte zum Dortmunder Höhenflug Stellung.

"Es ist ja pervers. Einerseits für ihn selber, er darf keine Sekunde nachlassen. Auch die Geschwindigkeit, wie plötzlich Themen bewertet werden, obwohl noch nicht viel passiert ist", ordnete Matthias Sammer die Diskussion um Bayern-Trainer Niko Kovac ein.

Für den Fußball-Experten hat Kovac weiterhin die Möglichkeit das Ruder herumzureißen: "Er hat auch in Frankfurt ein paar Schwankungen erlebt. Die totale Geschlossenheit muss man jetzt wieder herstellen durch konsequente und harte Arbeit. Was auffällt, in Ballbesitz wirkt es ein wenig uninspiriert. Die Leichtigkeit der ersten Spiele ist nicht mehr gegeben. Bei den Gegentoren ist das Bemühen da, aber es fehlen ein paar Prozentpunkte. Sie sind ein Stück weit weg vom Top-Level."

"Sind keine Maschinen"

In diesem Zusammenhang machte Sammer auch ein mögliches Mentalitätsproblem aus. "Ich habe das Gefühl, dass die Bayern versucht haben, diese Inspiration und Leichtigkeit zu haben, aber zwischendurch es vielleicht auch ein bisschen unterschätzen. Defensivarbeit und Zweikampfgewinn ist die Basis, um damit wieder Selbstbewusstsein zu bekommen", warnte der 51-Jährige: "Aber wir sollten auch ein bisschen aufhören, es sind keine Maschine. Selbst ein bisschen weniger bei Bayern München hat manchmal eine große Wirkung. Jetzt muss man sich die Frage stellen, wie komme ich wieder zum Top-Level."

Neben der Bayern-Krise analysierte Sammer auch die Entlassung von Trainer Tayfun Korkut beim VfB Stuttgart. "Irgendwann musst du dir auch als Mannschaft die Frage stellen, dass es immer wiederkehrenden Bilder gibt, wo du den Trainer immer wieder in der Verantwortung siehst. Das ist natürlich auch ein qualitatives Problem. Vielleicht auch sportlich, aber auch charakterlich, das muss man klar sagen", wetterte der "Eurosport"-Experte und ergänzte: "Es kann nicht sein, dass der Trainer immer der Depp ist."

"Schmaler Grat" beim BVB

Mit Blick auf den BVB, den Sammer seit diesem Sommer berät, gerät der Ex-Profi hingegen ins Schwärmen. "Die Mannschaft ist in einer guten Verfassung, hat eine gute Moral, Mentalität. Sie glaubt an sich und hat auch viel individuelle Qualität. Jetzt ist Dortmund Spitzenreiter, jetzt machen die plötzlich alles richtig und die anderen alles falsch. Die Mannschaft zusammen mit dem Trainer und der Emotionalität tragen das ein bisschen, aber rein qualitativ betrachtet, ist das noch ein ganz schmaler Grat, den man weiter stabilisieren muss."

In Neuzugang Paco Alcácer sieht der Europameister von 1996 ein entscheidendes Puzzleteil. "Er hat seine Qualitäten, er ist kein Riese, auch kein Pfeil, aber er hat gute Läufe und er macht die Tore. Das spricht für ihn", lobte Sammer.