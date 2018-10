Unions Keeper macht den Ausgleich in letzter Sekunde!

Union-Keeper Rafal Gikiewicz steigt zum Kopfball hoch und trifft in der Nachspielzeit zum Ausgleich

Torhüter Rafal Gikiewicz hat mit einem Last-Minute-Tor den Fußball-Zweitligisten Union Berlin vor der ersten Saisonniederlage bewahrt. Der aufgerückte polnische Schlussmann erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit den umjubelten 1:1 (0:0)-Ausgleichstreffer der Eisernen gegen den 1. FC Heidenheim.

"Das ist schon außergewöhnlich, dass er den so eiskalt reinmacht. Hut ab!", sagte Union-Kapitän Christopher Trimmel bei "Sky" und fügte scherzhaft an: "Jetzt hat er schon einen Assist und ein Tor auf dem Konto, ich hoffe, das geht so weiter."

Zuvor hatte Heidenheims Stürmer Robert Glatzel, der in der 56. Minute nach einem Eckball freistehend einköpfen konnte, die Gäste in Führung gebracht. Unions erste Liga-Niederlage unter dem neuen Trainer Urs Fischer lag in der Luft, bis Gikiewicz bei einem Freistoß nach vorne eilte und den Ball ins Tor köpfte.

"Am Schluss war es Pech", sagte Gäste-Trainer Frank Schmidt über die zwei verlorenen Punkte: "Aber wir haben alles richtig gemacht. Wir haben Union überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen."

Im Stadion An der alten Försterei hatte Union vor 20.108 Zuschauern zwar mehr Ballbesitz, doch wirklich zielstrebig agierten die Hausherren nicht. Die Gäste hatten wenig Mühe, das eigene Tor zu verteidigen - und mit der ersten guten Chance gingen sie in Führung. Danach drängten die Eisernen auf den Ausgleich, doch die langen Bälle waren meist kein Problem für die Heidenheimer Abwehr. Bis Unions Torhüter aufrückte. Dank Giekiewicz konnte Union seine Bestmarke von elf Spielen ohne Niederlage in der 2. Liga einstellen.