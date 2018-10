BVB-Star Reus fällt für Länderspiel aus

Das DFB-Team muss ohne Marco Reus auskommen

Bundestrainer Joachim Löw muss in den Nations-League-Spielen gegen die Niederlande in Amsterdam (13. Oktober) und Weltmeister Frankreich in Paris (16. Oktober) auf den zuletzt formstarken Marco Reus verzichten.

Der Kapitän von Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund sagte seine Reise zur Nationalmannschaft nach Vereinsgaben wegen Kniebeschwerden ab.

Reus wird sich stattdessen einer Behandlung und Physiotherapie in Dortmund unterziehen. Der 29-Jährige hat in dieser Saison in zehn Pflichtspielen für den BVB bereits sechs Tore erzielt und sechs weitere direkt vorbereitet. Ob Löw einen Spieler nachnominiert, wurde zunächst nicht bekannt.

Reus kam bisher in 36 Spielen für die deutsche Nationalmannschaft zum Einsatz. Zehn Tore im DFB-Dress stehen dabei zu Buche. Das historische WM-Debakel von Russland 2018 konnte der Dortmunder Angreifer allerdings nicht verhindern.