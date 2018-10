Schalkes Burgstaller: Saisonstart war "deprimierend"

Steht stellvertretend für den Schalker-Aufschwung: Guido Burgstaller

Nach zuletzt drei Pflichtspielsiegen in Folge hat sich Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 aus der Krise befreit. Beim 2:0-Auswärtssieg in Düsseldorf konnte vor allem Guido Burgstaller überzeugen, der die Königsblauen mit seinem ersten Saisontreffer auf die Siegerstraße brachte.

"Wir arbeiten wieder alle super gegen den Ball, lassen wenig zu und sind offensiv wieder gefährlicher", erklärte der Angreifer den Aufschwung gegenüber dem "kicker". Auch wenn sich S04-Trainer Domenico Tedesco in den letzten Wochen immer wieder schützend vor den Österreicher stellte, zeigte sich dieser nun über seine Leistungssteigerung erleichtert: "So ein Tor tut immer gut, einem Stürmer besonders. Ich habe keine leichte Phase hinter mir."

Gerade in der Offensive hakte es beim Revierklub zum Saisonstart. "Das Problem war, dass ich analog zur gesamten Mannschaft nicht so gut in die Saison gestartet bin. Ich hatte wenig Abschlüsse und bin wenig in torgefährliche Räume gelangt. Das war ein bisschen deprimierend", so Burgstaller rückblickend.