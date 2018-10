Vertrag schon fix? BVB plant Alcácer-Verpflichtung

Paco Alcácer hat bislang sechs Saisontore erzielt

81 Spielminuten, sechs Tore! Gibt es ein besseres Bewerbungsschreiben für einen langfristigen Vertrag als die Wahnsinnsstatistik von Paco Alcácer vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund? Angeblich ist der BVB drauf und dran, den Leih-Stürmer langfristig zu binden.

Laut dem "kicker" steht für die Verantwortlichen längst fest, dass Alcácer über die Saison hinaus in Dortmund gehalten werden soll. Bislang ist der spanische Angreifer nur vom FC Barcelona ausgeliehen. Läppische zwei Millionen Euro Gebühr mussten die Schwarzgelben dafür zum amtierenden Meister der Primera División überweisen.

Weitere 21 Millionen Euro müsste die Borussia locker machen, um die im Vertrag verankerte Kaufoption zu ziehen. Und die Tendenz geht offenbar klar zu einer festen Verpflichtung, zumal der Spieler seine Zukunft wohl ebenfalls im Signal Iduna Park sieht. "Ich kann mir gut vorstellen, in Dortmund zu bleiben", sagte Alcácer nach seinem Dreierpack am Samstag gegen den FC Augsburg.

Ein Anschlussvertrag ist laut dem Bericht längst ausgehandelt. Bis 2023 dürften sich die BVB-Fans über Tore des Mannes freuen, der jüngst wieder in die spanische Auswahl berufen wurde. Dortmund-Trainer Lucien Favre ist ohnehin angetan vom 25-jährigen Transfer-Coup: "Er spürt den Fußball."

Und auch innerhalb der Mannschaft ist Alcácer beliebt, gilt als umgänglicher Zeitgenosse mit ganz besonderen Fähigkeiten am Ball. "Paco hat eine sehr spezielle Technik, die ich so zuvor noch nie gesehen habe", verriet BVB-Keeper Roman Bürki im "kicker" und erklärte: "Er trifft den Ball extrem weit vorne am Fuß, dadurch dreht sich der Ball über die Vorderachse, nicht seitwärts."