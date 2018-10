Klaassen-Ansage: Werder will nach Europa

Davy Klaassen zieht aktuell im Weder-Mittelfeld die Fäden

Nachdem es in den letzten Jahren primär gegen den Abstieg ging, steht Werder Bremen dank eines starken Saisonstarts aktuell auf dem vierten Rang der Fußball-Bundesliga. Wenn es um die Gründe für den Aufbruch bei den Hanseaten geht, fällt immer wieder ein Name: Davy Klaassen.

Der Mittelfeldstratege, der im Sommer für die Bremer Rekordablösesumme von rund 13,5 Millionen Euro an die Weser kam, ging an den ersten Spieltagen mit starken Leistungen voran. "Unsere Bilanz ist nicht schlecht. Aber die Heimspiele gegen Hannover und Nürnberg hätten wir eigentlich ebenfalls gewinnen müssen. Wenn wir daran denken, sind wir doch noch ein bisschen unzufrieden mit den Ergebnissen", äußerte sich der 25-Jährige im "kicker".

Bezüglich der Saisonziele zeigt sich der Niederländer äußerst selbstbewusst: "Wir wollen in den europäischen Fußball, das ist unser erklärtes Ziel."

"Da war ich 100-prozentig überzeugt: Ich will zu Werder"

Nach einem verlorenen Jahr beim FC Everton zog des den Mittelfeldspieler im Sommer zum SVW. Dabei hat Trainer Florian Kohfeldt die entscheidende Rolle gespielt: "Ich wusste nicht so recht, was ich machen soll. Aber nach dem Gespräch mit Florian Kohfeldt war es einfach für mich. Da war ich 100-prozentig überzeugt: Ich will zu Werder."

Einen Abschied aus Bremen schließt der Rechtsfuß trotz der überzeugenden ersten Wochen im grün-weißen Trikot nicht aus: "Ich habe keinen solchen Karriereplan, den hatte ich noch nie. Ich finde das Thema generell schwierig. Man weiß ja nie, was kommt. Jeder Fußballer will natürlich das Bestmögliche erreichen. Das kann bei Werder sein, aber vielleicht wird es auch noch irgendwo anders sein. Vorhersehen kann das niemand."

Großes Ziel: Nationalmannschaft

Zunächst hofft Klaassen aber auf eine Rückkehr ins niederländische Nationalteam. Für die Nations-League-Partie an diesem Samstag in Amsterdam ist der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler trotz seiner starken Leistungen in Bremen noch nicht nominiert worden. "Ich habe im Februar mit dem Bondscoach gesprochen. Da hat er mir gesagt: Wenn du wieder spielst, bist du eine Option", sagte Klaassen dem "kicker". "Ich glaube also: Wenn ich gut spiele, kommt das von selbst."

Klaassen wechselte im Sommer für die Bremer Rekordablösesumme von 13,5 Millionen Euro vom FC Everton zu Werder. In England hatte der frühere Kapitän von Ajax Amsterdam kaum gespielt. Das kostete ihn auch seinen Platz im Oranje-Team. Sein vorerst letztes Länderspiel bestritt er im Oktober 2017. "Es ist eben so, dass ich mir die Rückkehr erst mit guten Leistungen hier verdienen muss", sagte er.