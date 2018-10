Löw nimmt angeschlagenes DFB-Team in die Pflicht

Joachim Löw (r.) hofft, dass sich die Bayern-Spieler um Thomas Müller (r.) im DFB-Dress wohler fühlen

Schmerzhafte Absagen, große Probleme im Sturm und bei den verunsicherten Führungsspielern von Bayern München: Joachim Löw steht mit dem DFB-Team vor kniffligen Nations-League-Spielen.

Joachim Löw hatte gute Gründe, mit mulmigen Gefühlen nach Berlin zu reisen. Als wäre die Aufgabe in der Nations League mit den Duellen bei Erzrivale Niederlande und Weltmeister Frankreich nicht schon schwer genug, versammelt der Bundestrainer am Dienstag in der Hauptstadt eine in vielerlei Hinsicht geschwächte deutsche Fußball-Nationalmannschaft.

Mit dem formstarken Marco Reus an der Spitze muss Löw für die "sehr wichtigen Spiele" in der Nationenliga gleich mehrere Ausfälle verkraften. Dazu kommen fast schon chronische Probleme im Sturm und völlig verunsicherte Führungskräfte um Kapitän Manuel Neuer vom kriselnden Rekordmeister Bayern München.

Ilkay Gündogan und Nils Petersen hatte Löw verletzungsbedingt erst gar nicht für den Doppelpack am Samstag in Amsterdam und drei Tage später in St. Denis nominiert. Am Sonntag erklärte Reus wegen Kniebeschwerden seinen Verzicht. Und dann musste Löw als Tribünengast auch noch dabei zusehen, wie sich beim 0:0 des SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen Gästespieler Kai Havertz am Knie verletzte.

Ist Uth die Lösung?

Am schwersten wiegt der Ausfall von Reus, dem in Löws Offensivplan eine Schlüsselrolle zugedacht war. Ohne den Dortmunder dürfte es dem Bundestrainer noch schwerer fallen, seinen Angriff zu beleben. In den vergangenen zehn Länderspielen brachte dieser gerade einmal elf Tore zustande, fünfmal stand die Null auf der falschen Seite - wie beim Start in die Nations League im September gegen Frankreich.

Dass Schalkes Null-Tore-Stürmer Mark Uth, der einzige Neuling in Löws Aufgebot, die Lösung sein wird, scheint fraglich. Immerhin zeigte Leipzigs Timo Werner mit seinem Doppelpack beim 6:0 gegen den 1. FC Nürnberg ansteigende Form.

Ganz anders die sieben Bayern-Profis in Löws Aufgebot. "Es waren schwierige zehn, 14 Tage", sagte Thomas Müller am Montag über die Krise beim seit vier Spielen sieglosen Rekordmeister. Der mit der Länderspielpause verbundene Trikotwechsel tue ihm und den Kollegen aber vielleicht ganz gut, meinte Müller.

Öffentliches Training für die Fan-Nähe

Der Münchner erwartet einen "harten Wettkampf" gegen Oranje sowie Les Bleus und sieht die DFB-Elf nach dem WM-Desaster weiter in der Bringschuld gegenüber dem Anhang. "Wir wollen die Leute wieder begeistern und werden alles in die Waagschale werfen", sagte er. Das öffentliche Training vor 5000 Fans am Dienstag soll dazu beitragen.

Jetzt, im heißen Herbst in der Nationenliga, seien "Ergebnisse gefordert", hatte auch DFB-Präsident Reinhard Grindel bereits betont. Löw sieht "viel Prestige" auf dem Spiel, zudem seien die Begegnungen "richtungweisend für das Abschneiden in unserer Nations-League-Gruppe".

Frankreich, das die Niederlande im September 2:1 bezwungen hatte, führt die Dreier-Staffel mit vier Punkten vor der DFB-Elf an. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für das Finalturnier im Juni 2019. Der Letzte steigt ab in Liga B - ein weiterer Imageschaden, den der DFB nach dem WM-Debakel tunlichst verhindern will.