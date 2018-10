"Mein Traum": Hazard flirtet wieder mit Real

Eden Hazard kokettiert wieder mit einem Wechsel zu Real Madrid

Eden Hazard und Real Madrid - es scheint eine unendliche Geschichte. Am vergangenen Wochenende sprach der Top-Star des FC Chelsea erneut über seinen Traum, eines Tages für die Königlichen zu spielen.

"Real Madrid ist der beste Klub der Welt", sagte Hazard nach dem 3:0-Sieg des FC Chelsea gegen den FC Southampton in der Premier League. "Ich will nicht lügen. Es ist mein Traum seit ich ein Kind war."

Schon seit Jahren kochen immer wieder Gerüchte hoch, Hazard werde von Real Madrid umgarnt. Die Äußerungen des belgischen Nationalspielers lassen nun darauf schließen, dass ein Wechsel im nächsten Sommer durchaus möglich ist. "Es ist so: Wenn du einen Traum hast, willst du, dass er wahr wird", erklärte der Offensivmann.

Hazard rennt die Zeit davon

"Manchmal wache ich morgens auf und will gehen. Manchmal denke ich, ich will bleiben. Es ist eine harte Entscheidung. Es geht um meine Zukunft", meinte Hazard. "Ich bin 27 Jahre alt, im Januar werde ich 28." Viel Zeit bleibe ihm nicht, aber bald werde er mit den Verantwortlichen der Blues über seine Zukunft sprechen. Hazards Vertrag in London läuft 2020 aus.

Real Madrid steckt aktuell in einer Krise. Seit vier Spielen haben die Madrilenen kein Tor mehr geschossen. Trainer Julen Lopetegui steht in der Kritik und der fünffache Weltfußballer Cristiano Ronaldo wird in Madrid schmerzlich vermisst. Gut möglich, dass Real in dieser Krise erneut um Hazard buhlt, der in der laufenden Saison bereits sieben Liga-Tore für Chelsea geschossen hat.