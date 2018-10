Gladbach-Knipser Pléa: "Haben Qualität für Europa"

Alassane Pléa zeigte sich gegen die Bayern gnadenlos

Nicht erst durch sein Tor gegen den FC Bayern München machte Gladbach-Neuzugang Alassane Pléa auf sich aufmerksam. Auch dank der fünf Saisontreffer des Franzosen steht Mönchengladbach aktuell auf dem dritten Tabellenplatz und ist einer der ärgsten Verfolger des Tabellenführers Borussia Dortmund.

"Wir haben eine gute Gruppe mit großartigem Potenzial. Der Kader ist stark und wir haben die Qualität, um nächstes Jahr in Europa zu spielen", so der Senkrechtstarter gegenüber der "L'Équipe". Demnach spiele dem 25-Jährigen ebenfalls die Taktik der Fohlen in die Karten: "Ich genieße es für ein Team zu spielen, das das Angriffsspiel favorisiert."

Nach vier Jahren in Nizza läuft der Tempodribbler seit dieser Saison für die Fohlen auf, wobei Pléa einen großen Unterschied ausmacht: "Das ist eine sehr umkämpfte Liga. Bezüglich des Tempos und der Intensität ist die Bundesliga auf einem höheren Niveau gegenüber der Ligue 1."

Auch an das Leben am Niederrhein hat sich der Rechtsfuß bereits gewöhnt: "Glücklicherweise haben wir ein paar Spieler, die Französisch sprechen, das hat mir beim Einleben geholfen."

Die Bundesliga möchte der Mittelstürmer außerdem nutzen, um sich in die französische Nationalmannschaft zu spielen. "Das Beispiel von Benjamin Pavard gibt mir Hoffnung, weil es zeigt, dass der Nationaltrainer der Bundesliga folgt und du nicht zwangsläufig bei einem europäischen Schwergewicht spielen musst", zeigt sich der Knipser hoffnungsvoll.