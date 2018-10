VfB-Trainersuche: Roger Schmidt im Rennen?

Roger Schmidt wird wohl nicht der neue Cheftrainer beim VfB Stuttgart

Seit vergangenem Sonntag ist der Cheftrainerposten beim angeschlagenen Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart vakant. Die präferierte Lösung der Schwaben soll weiterhin Markus Weinzierl sein. Zuletzt wurde aber auch ein anderer Name im Umfeld des Tabellenletzten gehandelt.

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Roger Schmidt könnte ins Anforderungsprofil des VfB passen, hat zudem ein gutes Verhältnis zum Stuttgarter Sportvorstand Michael Reschke.

Das Problem: Schmidt steht momentan noch beim chinesischen Erstligisten Beijing Guoan unter Vertrag und liefert in Peking erfolgreiche Arbeit ab. Fünf Spieltage vor dem Saisonende in der Superleague steht das Schmidt-Team auf einem starken dritten Tabellenplatz und kann sich aus eigener Kraft für die asiatische Champions League qualifizieren.

In der Bundesliga blickt Roger Schmidt bisher auf eine Station zurück. Nachdem er zuvor unter anderem beim SC Paderborn und bei Red Bull Salzburg als Cheftrainer arbeitete, war er zwischen 2014 und 2017 bei Bayer Leverkusen beschäftigt.

Schmidt-Berater äußert sich

Nach Informationen der "Bild" scheint eine Verpflichtung des 51-Jährigen derzeit noch unwahrscheinlich. Der Berater des Fußballlehrers wurde in dem Blatt entsprechend zitiert. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Roger die Mannschaft in dieser Situation verlässt", meinte Marco de Angelis zur komfortablen Ausgangslage Beijing Guoans wenige Wochen vor Saisonende in China.

Damit dürfte sich weiterhin Markus Weinzierl in der Favoritenstellung auf die Nachfolge des entlassenen Stuttgart-Trainer Tayfun Korkut befinden. Der Ex-Schalke-Coach wird nach übereinstimmenden Medienberichten heiß im Ländle gehandelt und könnte noch in dieser Woche bei den abstiegsbedrohten Süddeutschen präsentiert werden.

Der VfB hatte sich am Sonntag von Korkut getrennt, nachdem dieser mit seinem Team nur fünf Punkte aus den ersten sieben Bundesligaspiel geholt hatte.