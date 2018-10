Freund kritisiert Transferstrategie des FC Bayern

Steffen Freund sieht gravierende Fehler beim FC Bayern

Die sportliche Durststrecke des FC Bayern hält das Umfeld der Fußball-Bundesliga weiter auf Trab. Ex-Profi Steffen Freund glaubt zu wissen, was nötig ist, damit der Rekordmeister wieder in die Spur findet.

Wichtig sei vor allem, dass sich "die Vereinsführung jetzt hinter Kovac stellt und erkennt, dass man den Kader hätte besser gestalten können", sieht Freund die größten Versäumnisse des FC Bayern auf dem Transfermarkt. Kovac stehe in seinen Augen "nicht zur Diskussion", sagte Freund in der Sendung "100 % Bundesliga – Fußball bei NITRO".

Wie der deutsche Rekordmeister wieder in die Spur finden kann? "Durchhalten bis Januar und dann denke ich, werden sie neue Spieler kaufen", rechnet Freund damit, dass die Münchner im Winter auf dem Transfermarkt zuschlagen könnten.

Freund hätte sich Ersatz für Kingsley Coman gewünscht

Den größten Fehler hat der FC Bayern in Freunds Augen bei der Kadergestaltung gemacht. "Bayern München hat den ältesten Kader mit 27,3 Jahren – auch letztes Jahr schon. Dann haben sie nur 19 Feldspieler, was viel zu wenig ist für eine Mannschaft, die weit kommen will, und das in allen Wettbewerben", machte der Ex-BVB- und Schalke-Spieler strategische Fehler auf dem Transfermarkt aus.

Hinzu kommen als Problemzone laut Freund die verletzten Spieler wie Kingsley Coman, der sich im Bundesliga-Eröffnungsspiel einen Riss des Syndesmosebandes oberhalb des linken Sprunggelenkes zuzog und viele Monate fehlen wird. Allerdings ist diese Baustelle nach Freunds Meinung hausgemacht. "Coman hat sich verletzt, aber zu einem Zeitpunkt, wo man noch hätte nachlegen können", hätte sich der 48-Jährige einen Ersatz für den Franzosen gewünscht.

In der aktuellen Situation, mit den verletzten Spielern (Coman, Tolisso, Rafinha, Alaba), reiche der Kader einfach nicht, um erfolgreich zu spielen, ist Steffen Freund überzeugt.