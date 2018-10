Trainingsfrei! Tuchel verliert Wette gegen PSG-Stars

Thomas Tuchel kommt in Paris bisher bestens an

Thomas Tuchel hat mit dem französischen Branchenprimus Paris Saint-Germain einen absoluten Traumstart hingelegt und neun Siege in den ersten neun Ligaspielen gefeiert. Auch in weiteren Wettbewerben war PSG überaus erfolgreich, feierte unter anderem in der Champions League einen 5:0-Kantersieg gegen Roter Stern Belgrad.

Dass seine Akteure zuletzt derart erfolgreich aufspielten, wird dem deutschen Cheftrainer jetzt aber zum Verhängnis. Nach Informationen der französischen Sportzeitung "L'Équipe" hat der 45-Jährige seinen Stars eine komplette Woche trainingsfrei gegeben - gezwungenermaßen.

Wie das Blatt berichtete, hat Tuchel gegen seine Mannschaft eine Wette verloren. Es ging um die letzten drei Pflichtspiele des Hauptstadtklubs. Tuchel versprach seinem Team, eine Woche lang frei zu geben, falls alle drei Spiele gewonnen würden.

Seine Stars gaben die Antwort auf dem Platz und fegten OGC Nizza (3:0), Roter Stern Belgrad (6:1) und Olympique Lyon (5:0) aus dem Stadion, offenbar zusätzlich motiviert von der Tuchel-Wette.

Immerhin: Ein Großteil der Akteure wäre in dieser Woche aufgrund der Abstellungen zu den Nationalmannschaften ohnehin nicht im Pariser Trainingsbetrieb gewesen. Von der verlorenen Wette des Coaches profitieren also vor allem die Nachwuchskräfte im Team, die nun während der Länderspielpause einige Tage Sonderurlaub haben.

Schon bei seiner vorherigen Bundesliga-Station in Dortmund sorgte Thomas Tuchel immer mal wieder mit kuriosen Wetten für Aufsehen.