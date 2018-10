HSV-Youngster Arp: "Haben Schalter umlegen können"

Fiete Arp bringt es bisher auf zwei Startelfeinsätze in dieser Saison

Nachdem Fiete Arp beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV zu Saisonbeginn noch nicht berücksichtigt wurde, durfte er bei den letzten Auftritten des HSV von Beginn an ran. Geht es nach dem Offensivjuwel, soll das fortan auch so bleiben.

Der Youngster will nach der Länderspielpause mit wiedergewonnenem Selbstvertrauen mithelfen, gegen den VfL Bochum (21. Oktober, 13:30 Uhr) den erneuten Angriff auf die Tabellenspitze zu wagen.

Zuletzt aufgekommene Kritik an Cheftrainer Christian Titz, der Arp in den ersten Wochen nicht berücksichtigt hatte, konnte der Mittelstürmer nicht nachvollziehen: "Man merkt, wie schnell hier ein Baum angezündet wird. Wir stehen hinter dem, wie wir spielen wollen. Alles wieder infrage zu stellen, war aus meiner Sicht völlig überzogen", wird der U-Nationalspieler in der "Hamburger Morgenpost" zitiert.

Zwei Punkte fehlen auf Tabellenführer Köln

Nach dem 2:1-Auswärtssieg beim SV Darmstadt hofft das HSV-Eigengewächs auf eine nachhaltige Trendwende, nachdem die Rothosen zuvor dreimal ohne eigenen Treffer geblieben waren: "Zum Glück haben wir den Schalter umlegen können. Jetzt müssen wir daran arbeiten, dass es auch so bleibt."

Derzeit rangiert der Hamburger SV auf dem dritten Tabellenplatz, punktgleich mit dem 1. FC Union Berlin. Nach der überraschenden Heimpleite von Tabellenführer 1. FC Köln gegen den Tabellenletzten MSV Duisburg (1:2) beträgt der Rückstand zur Tabellenspitze weiterhin zwei Zähler.