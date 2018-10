Schwere Vorwürfe gegen russische Ex-Nationalspieler

Alexandr Kokorin sorgt aktuell für Negativschlagzeilen

Die russischen Fußball-Nationalspieler Alexandr Kokorin und Pavel Mamaev stehen im Verdacht, an einem Angriff auf einen Staatsbeamten in einem Moskauer Café beteiligt gewesen zu sein.

Das Innenministerium leitete Untersuchungen ein, nachdem der Mitarbeiter des Handelsministeriums bei dem Vorfall in der russischen Hauptstadt am Montag ernsthaft verletzt worden war. Derzeit werden nach Angaben der Behörde die Umstände sowie alle Teilnehmer des Vorfalls untersucht.

Kokorin, derzeit bei Zenit St. Petersburg unter Vertrag, und Mamaev, aktuell in Diensten des FK Krasnodar, sollen mit mehreren Personen unterwegs gewesen sein. Lokale Medien berichteten, dass die Gruppe das Opfer unter anderem mit Stühlen angegriffen haben soll. Der Beamte soll sich zuvor über das Verhalten der Gruppe beschwert haben. Erst nach einer Behandlung im Krankenhaus soll er die Polizei aufgesucht haben.

Das Duo war vor zwei Jahren von der Nationalmannschaft ausgeschlossen worden, nachdem ein Video aufgetaucht war, das die beiden bei einer Champagner-Party in Monaco kurz nach dem enttäuschenden EM-Aus 2016 in Frankreich zeigte. Kokorin entschuldigte sich für sein Verhalten und kehrte zwischenzeitlich in das Nationalteam zurück, verpasste die Heim-WM aber verletzt. Für Mamaev war das Turnier in Frankreich der bisher letzte Auftritt im Nationaltrikot.