Wille, Gier, Moral! Das macht den BVB so stark

Noch Minuten nach dem Abpfiff schüttelte BVB-Kapitän Marco Reus im Interview ungläubig den Kopf. So fulminant, so unglaublich und so emotional war der 4:3-Last-Minute-Sieg von Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg am vergangenen Samstag – einem unvergesslichen Fußballnachmittag im Signal Iduna Park.

Auf die Frage, was denn die Hauptgründe für den derzeitigen Höhenflug des BVB seien, fand Reus dann allerdings doch noch eine Antwort. "Geist, Willen und die Gier, nicht aufgeben zu wollen", sagte der 29-Jährige sichtlich begeistert. "Es macht einfach wieder einen Riesenspaß, hier Fußball zu spielen."

Neben der wiedergefundenen Spielfreude ist es vor allem die von Reus beschriebene Moral, welche Borussia Dortmund zum ungeschlagenen Tabellenführer der Bundesliga machte und ihnen einen Saisonstart nach Maß bescherte. Eine Qualität, die einen großen Schritt nach vorne im Vergleich zur letzten Saison bedeutet.

"Wir glauben immer an uns und ich sehe bei einem Rückstand keinen Spieler, der den Kopf in den Sand steckt", weiß Torwart Roman Bürki. "In der vorigen Saison hätten wir die Hälfte der Spiele, bei denen wir in Rückstand geraten sind, nicht gewonnen."

Bereits zehn Punkte nach Rückstand

Die Statistik gibt Dortmunds Schlussmann recht. Bereits zehn Punkte konnte der BVB in dieser Saison aus vier Spielen holen, in denen er ins Hintertreffen geraten war. Letztes Jahr gelangen der Borussia über die gesamte Saison lediglich sieben Zähler nach einem zwischenzeitigen Rückstand, davon gerade mal ein Sieg.

Dieser neu gewonnene Kampfgeist war vor allem in den letzten beiden Partien gegen Augsburg und in Leverkusen offensichtlich. Gegen Bayer drehten die Borussen einen 0:2-Pausenrückstand und siegten mit 4:2. Zuhause gegen Augsburg egalisierten sie nicht nur zwei Führungstreffer der Süddeutschen, sondern verkrafteten auch das späte 3:3 von Michael Gregoritsch in der 87. Minute.

Manch einer mag es Glück nennen, doch Sebastian Kehl sieht in dem Dortmunder Siegeswillen vor allem eine Tugend: "In solchen Spielen zurückzukommen und nachzulegen ist für mich eine große Qualität", so der Leiter der Dortmunder Lizenzspielerabteilung. "Es gehören auch gute Ergebnisse dazu. Die haben wir in den letzten Tagen eingefahren. Genau diese Ergebnisse, die dazu führen, dass man diese Mentalität aufbauen kann."

Mentalität verbreitet sich im gesamten Kader

Mit den Ergebnissen wächst auch das Selbstvertrauen der Mannschaft, selbst bei Spielern, die nicht regelmäßig zum Einsatz kommen. So bereitete zum Beispiel Raphaël Guerreiro gegen Augsburg ein Tor per gefühlvollem Freistoß vor und der oft gescholtene Mario Götze traf zum zwischenzeitlichen 3:2. Dazu setzen viele junge Spieler wie Jadon Sancho, Jacob Bruun Larsen oder Dan-Axel Zagadou Woche für Woche Akzente.

All das ist nur dank einer starken Mentalität, guter Fitness und einer verbesserten Teamchemie möglich. Die schwachen Leistungen und internen Querelen der Vorsaison scheinen vergessen und mit seinem Kampfgeist hat der BVB auch die eigenen Fans längst wieder auf seine Seite gebracht. Dies könnte über die Saison hinweg noch ein großes Plus werden.

"Selten habe ich das Stadion so kochen gesehen wie am Samstag ab der 90. Minute", beschreibt Michael Zorc das wiederhergestellte Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans. Augsburgs Trainer Manuel Baum konstatierte ebenfalls, dass er sich aufgrund der Lautstärke im Signal Iduna Park "mehrmals die Ohren zuhalten musste."

Trotz Tabellenführung viel Arbeit

Zu hoch wollen die Dortmunder die Euphorie jedoch trotz Tabellenführung nicht kochen lassen. Trainer Lucien Favre mahnt, dass der BVB "noch viel Arbeit vor sich hat" und auch Sebastian Kehl würde gerne auf den ein oder anderen Nervenkitzel verzichten. "Uns allen wäre es lieber, wenn wir ein Spiel schon einmal in der ersten Halbzeit entscheiden oder zumindest in die richtige Richtung drehen könnten", resümiert der 38-jährige Ex-Nationalspieler.

Die Chance dazu wird die Borussia erst wieder am 20. Oktober haben, wenn der VfB Stuttgart nach der Länderspielpause zum Duell in den Signal Iduna Park kommt. Bis dahin bleibt den Borussen lediglich, die Tabellenführung zu genießen und die aufregenden Spiele der vergangenen Tage zu verarbeiten.

Moritz Wollert