U21-Team mit Personalproblemen in EM-Quali

Werner Gregoritsch muss beim U21-Kader improvisieren

Österreichs U21-Teamchef Werner Gregoritsch muss zum Abschluss der EM-Qualifikation gegen Serbien und Russland auf zahlreiche Spieler verzichten.

Österreichs U21-Nationalmannschaft bereitet sich derzeit in Frauenkirchen auf das EM-Qualifikationsspiel in Serbien am Freitag vor. Teamchef Werner Gregoritsch musste am Dienstag Adaptierungen im Kader vornehmen. Maximilian Wöber und Konrad Laimer wurden zum A-Team abgezogen, mit Stefan Posch, Saša Kalajdžić, Marko Kvasina und Manuel Haas mussten außerdem vier Spieler verletzt abreisen.

Nachnominiert wurden deshalb vorerst Husein Balić (SKN St. Pölten), Christoph Baumgartner (1899 Hoffenheim), Patrick Schmidt (FC Admira) und Michael Lercher (SV Mattersburg). "Wir nehmen die Situation an, wie sie ist. Wir haben trotz der Ausfälle noch immer genügend Qualität, um unser Ziel zu erreichen", meinte Gregoritsch.

Die Serben haben alle bisherigen Spiele in der Qualifikation gewonnen. Ihnen reicht ein Punkt zum Gruppensieg. Österreich hingegen will in den verbleibenden beiden Spielen den Playoff-Einzug als einer der vier besten Gruppenzweiten schaffen. Am Dienstag geht es in St. Pölten noch gegen den Dritten Russland.

apa