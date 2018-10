Auch das noch! Löw droht Goretzka-Ausfall

Wird dem DFB-Team wohl nicht zur Verfügung stehen: Leon Goretzka

Bundestrainer Joachim Löw droht für die Nations-League-Spiele in den Niederlanden und bei Weltmeister Frankreich der nächste Ausfall.

Leon Goretzka vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München reiste am Dienstag aufgrund von muskulären Problemen im Oberschenkel nicht zum Treffpunkt der DFB-Auswahl nach Berlin, sondern blieb für weitere Untersuchungen zu Hause. Ob und wann Goretzka nachkommen wird, war am Dienstagabend offen.

Löw muss bei den Partien in Amsterdam am Samstag und drei Tage später in St. Denis bereits auf Ilkay Gündogan, Marco Reus, Kai Havertz, Nils Petersen und Antonio Rüdiger verzichten. Emre Can von Juventus Turin wurde deshalb nachnominiert.