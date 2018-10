Löw legt nach: Gnabry und Leno nachnominiert!

Serge Gnabry (l.) und Bernd Leno, hier im November 2016 beim Länderspiel gegen Italien, stoßen zum DFB-Team

Das Verletzungspech bleibt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft treu. Wie der DFB am Dienstagabend mitteilte, werden auch Leon Goretzka und Kevin Trapp bei den brisanten Nations-League-Spielen gegen die Niederlande und Weltmeister Frankreich fehlen.

Bundestrainer Joachim Löw hat bereits reagiert und ein Duo nachnominiert. Mittelfeldmann Goretzka, der wegen einer Muskelverhärtung absagen musste, wird durch dessen Bayern-Kollegen Serge Gnabry ersetzt.

Zudem rückt Bernd Leno vom FC Arsenal als dritter Torwart nach, da Frankfurts Kevin Trapp aufgrund muskulärer Probleme ausfällt.

Löw muss bei den Partien in Amsterdam am Samstag und drei Tage später in St. Denis bereits auf Ilkay Gündogan, Marco Reus, Kai Havertz, Nils Petersen und Antonio Rüdiger verzichten. Emre Can von Juventus Turin war deshalb ebenfalls nachnominiert worden.