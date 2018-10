Heidel: "McKennie kann Gesicht von Schalke werden"

Weston McKennis ist Schalkes Mann der Stunde

Mit Manuel Neuer, Julian Draxler, Leroy Sané, Benedikt Höwedes, Max Meyer und Thilo Kehrer hat der FC Schalke 04 in den letzten Jahren immer wieder potenzielle Identifikationsfiguren ziehen lassen. Das nächste Kandidat, der diese Rolle übernehmen könnte, ist Weston McKennie. Davon ist zumindest Manager Christian Heidel überzeugt.

Erst das Siegtor in der Champions League gegen Moskau, dann das richtungsweisende 1:0 in der Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf: Die ersten beiden Pflichtspieltreffer von Weston McKennie im Trikot des FC Schalke hätten kaum wichtiger sein können. Gerade als sich die Knappen im sportlichen Tiefflug befanden, entdeckte der Mittelfeldspieler seinen Torinstinkt und leitete zwei Siege ein. Perfektes Timing.

"Weston hatte eine tolle Woche hinter sich", attestierte S04-Manager Christian Heidel McKennie gegenüber der "Sport Bild" und warnte gleichzeitig: "Der Rucksack sollte nicht so schwer für ihn werden." Heißt: Tore am Fließband sollte in Zukunft niemand von dem 20-Jährigen erwarten.

Dennoch traut Heidel dem Youngster eine tragende Rolle zu. "Weston hat viele Dinge, die auf Schalke wichtig sind. Deswegen könnte er in Zukunft ein Gesicht von Schalke 04 werden", so der Manager, der damit in die Lobeshymnen auf den gebürtigen US-Amerikaner einstimmte.

McKennie: "Ich will ein Zweikampfmonster werden"

Auch Trainer Domenico Tedesco sieht bei McKennie viele Tugenden, die den FC Schalke auf Dauer weiterbringen können. "Er verkörpert vieles, wofür wir stehen wollen. Er hat eine gute Mentalität, ist bodenständig und ackert", lobte der Coach seinen "Schüler", über den er sagt: "Der ist einfach gut."

McKennie selbst hat sich klare Ziele gesteckt - zumindest, was seine sportliche Entwicklung angeht. "Ich will ein Zweikampfmonster werden", sagte der 20-Jährige im Gespräch mit der "Sport Bild". Hier ist der US-Boy bereits auf einem guten Weg. Mit 55 Prozent gewonnenen Zweikämpfen ist er nach den Abwehrspielern Naldo (63,6), Sané (62,3) und Mendyl (60) bereits auf einem Top-Level.

Das Talent des defensiven Mittelfeldspielers haben die Knappen zum Glück schon früh erkannt. Bereits im Sommer 2017 verlängerte der Klub den Vertrag mit McKennie bis 2022. Schon damals sagte Christian Heidel: "Wir sind davon überzeugt, dass er zu einer festen Größe beim S04 werden kann." Es sieht so aus, als ob die Prognose des Managers eintreffen wird.