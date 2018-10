Kampl schwärmt: "Haben das Maximale erreicht"

Kevin kampl und RB Leipzig sind zurück in der Erfolgsspur

Mit vier Pflichtspielsiegen in Folge hat Fußball-Bundesligist RB Leipzig den holprigen Saisonstart ausradiert. In den Augen von Mittelfeldspieler Kevin Kampl spielen die Sachsen derzeit nah am Optimum.

Was den Gesamtauftritt angeht, habe RB Leipzig in den vergangenen Spielen "das Maximale erreicht", schwärmte der 28-Jährige im Interview mit der "Sport Bild" von der Ausbeute der letzten Wochen. Allerdings, gestand Kampl, gebe es "immer Luft nach oben".

Platz zwei am Saisonende würde der slowenische Nationalspieler dennoch "dankend annehmen. Aber die Saison ist erst sieben Spieltage alt, das hat noch nicht allzu viel Aussagekraft", erklärte Kampl, der seine Mannschaft in die Pflicht nahm: "Ich kann nur davor warnen: Lassen wir nach, geht es ganz schnell wieder in eine andere Richtung."

"Wir wussten nicht mehr, wann es sich lohnt, den Gegner zu pressen"

Als Wendepunkt bezeichnete Kampl ausgerechnet die peinliche 2:3-Heimpleite in der Europa League gegen RB Salzburg. "In dem Spiel wurde uns aufgezeigt, wie es nicht mehr geht. Wir haben alles vermissen lassen", urteilte der 28-Jährige rückblickend. Vor allem das fehlende Timing beim Pressing sei zu Saisonbeginn ein Problem gewesen: "Wir wussten nicht mehr, wann es sich lohnt, den Gegner zu pressen."

Der Zoff um Jean-Kevin Augustin und Nordi Mukiele ist laut Kampl endgültig zu den Akten gelegt. "Beide wussten, dass das, was sie machten, nicht in Ordnung war. Sie haben dafür ihre Strafen bekommen. Das Thema ist erledigt", hakte der Mittelfeldspieler den Ärger um die beiden Youngster ab.