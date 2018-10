Bayer-Boss Völler stärkt Trainer Herrlich den Rücken

Für Rudi Völlers Werkself läuft es bislang unrund

Obwohl es für Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga noch überhaupt nicht läuft, glaubt Geschäftsführer Rudi Völler weiter an die Wende.

Dabei spricht der 58-Jährige auch Trainer Heiko Herrlich in der "Sport Bild" das Vertrauen aus: "Wir werden wieder in die Spur kommen - die Mannschaft mit Heiko Herrlich und wir alle zusammen. Daran glauben wir fest." Eine Diskussion um Heiko Herrlich, der die Mannschaft in der Vorsaison auf Platz fünf führte, habe es ohnehin nicht gegeben.

Zuletzt gab es für die Werkself ein müdes 0:0 in Freiburg und auch in der Europa League quälten sich die Rheinländer zu zwei mühevollen Siegen gegen Rasgrad und Lamaka. "Natürlich sind wir mit der Ausbeute nicht zufrieden", gibt der Bayer-Boss offen zu.

Nach der Länderspielpause geht es für die Leverkusener in der Bundesliga zu Hause gegen Hannover 96 um den Trendwechsel. Gelingt dieser nicht, dürften die Spekulationen um einen Trainerwechsel weiter zunehmen. Zumal die Gegner mit Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach und 1899 Hoffenheim nicht leichter werden.