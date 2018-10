BVB buhlte um Belgien-Newcomer

Hans Vanaken (r.) wird in naher Zukunft nicht das BVB-Trikot tragen

Auf der Suche nach Verstärkungen hat Trainer Lucien Favre von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund im Sommer wohl intensiv um einen belgischen Youngster geworben. Letztendlich ohne Erfolg.

Wie das belgische Fußballmagazin "Sport/Voetbalmazine" berichtet, stand Hans Vanaken vom FC Brügge im Sommer auf der Einkaufsliste von Borussia Dortmund. "Borussia hat auch nach dem Preis gefragt", wird in diesem Zusammenhang Brügges Sportchef Vincent Mannaert zitiert.

Besonders Dortmund-Trainer Lucien Favre soll intensiv für eine Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers geworben haben. Allerdings schaffte es der Schweizer wohl nicht, die schwarz-gelbe Führungsebene von den Qualitäten des agilen Belgiers zu überzeugen.

Weitere Bundesligisten interessiert?

Mittlerweile ist ein baldiger Abgang aus Brügge ohnehin vom Tisch. Im September verlängerte Vanaken seinen Vertrag vorzeitig bis 2023. Dennoch soll sich der Stratege, der im September sein Debüt in der Nationalmannschaft feierte, weiter auf der Liste einiger Bundesligisten befinden.

In Brügge hat sich Vanaken auch in der laufenden Spielzeit unverzichtbar gemacht. Nach 18 Scorerpunkten (neun Tore/neun Vorlagen) in der Vorsaison, war der Newcomer in der aktuellen Liga-Runde bereits an acht Treffern (zwei Vorlagen/sechs Tore) beteiligt.

Die Dortmunder Verantwortlichen konnten sich in der Champions League zudem hautnah von den Qualitäten des 26-Jährigen überzeugen. Beim glücklichen 1:0-Sieg gegen Brügge zog Vanaken über 90 Minuten lang die Fäden im Mittelfeld der stark aufspielenden Belgier. Am 28. November kommt es dann im Rückspiel zum Wiedersehen im Signal Iduna Park.