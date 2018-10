Trainerwechsel in Braunschweig: Schubert beerbt Pedersen

André Schubert ist neuer Trainer von Eintracht Braunschweig

Fußball-Drittligaschlusslicht Eintracht Braunschweig hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Henrik Pedersen getrennt. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wird auch sein Co-Trainer Enric Valles Egido freigestellt. Neuer Trainer wird André Schubert.

Der Däne Pedersen hatte das Amt bei der Eintracht nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga erst am 30. Mai 2018 von Klub-Ikone Torsten Lieberknecht übernommen.

"Die negativen Ergebnisse und das Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz haben uns dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen. Es geht um die sportliche Zukunft des gesamten Vereins und unsere Existenz in der 3. Liga", sagte Braunschweigs Aufsichtsratsvorsitzender Sebastian Ebel nach dem Beschluss des Kontrollgremiums. Mit nur einem Sieg aus elf Spieltagen belegt das Team den letzten Platz.

Man sei mit Henrik Pedersen, "den wir sowohl fachlich als auch menschlich sehr schätzen, einen kompletten Neuanfang gegangen, und wir haben phasenweise das Potenzial gesehen, das in der Mannschaft steckt. Leider konnte dies nicht konstant abgerufen werden", sagte Ebel: "Für die sportliche Wende wollen wir einen neuen Impuls setzen." Einen Nachfolger für Pedersen gibt es noch nicht.

André Schubert übernimmt

Am Ruder sitzt ab sofort André Schubert. Der Ex-Gladbach-Trainer unterzeichnet bei den Löwen einen Vertrag bis Juni 2021. "André Schubert hat uns in persönlichen Gesprächen mit dem Aufsichtsrat, bei denen auch Tobias Rau dabei war, überzeugt. Es freut uns, dass wir mit ihm einen erfahrenen Trainer verpflichten konnten", schwärmte Ebel.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe bei der Eintracht. Es ist ein großer Traditionsverein mit einem sehr professionellen Umfeld und hervorragenden Bedingungen, der sich momentan in einer schwierigen sportlichen Situation befindet. Unser oberstes Ziel ist es zunächst, dass die Mannschaft sich schnell stabilisiert und in der Tabelle in sichere Regionen klettert", sagte Schubert bei seiner Vorstellung.