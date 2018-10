Hector und Gnabry im Training - Leno fehlt

Serge Gnabry ist beim DFB-Team im Training

Joachim Löw hat auch am Mittwoch noch nicht mit seinem kompletten Kader für die Nations-League-Spiele in den Niederlanden am Samstag und drei Tage später bei Weltmeister Frankreich trainieren können.

Der Bundestrainer begrüßte bei der zweiten Einheit im Hertha-Amateurstadion in Berlin zwar Jonas Hector, der am Dienstagabend pausiert hatte, sowie den nachnominierten Serge Gnabry. Bernd Leno sollte aber erst am Abend zur Mannschaft stoßen.

Mit dem Ersatztorhüter vom FC Arsenal, der den verletzungsbedingt abgereisten Frankfurter Kevin Trapp ersetzt, stehen Löw für die beiden wegweisenden Begegnungen noch 21 Nationalspieler zur Verfügung. Darunter ist mit Mark Uth (Schalke 04) ein Neuling.

Löw muss wegen Verletzungen oder kleinerer Blessuren auf insgesamt sieben Profis verzichten. Die prominentesten Ausfälle sind Marco Reus, Ilkay Gündogan und Leon Goretzka. Vor Gnabry und Leno hatte der Bundestrainer bereits Emre Can in sein ursprünglich 23 Spieler umfassendes Aufgebot nachnominiert.