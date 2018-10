Weinzierl will gegen den BVB eine "Serie starten"

Markus Weinzierl geht optimistisch an die neue Aufgabe

Der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat am Vormittag seinen neuen Cheftrainer Markus Weinzierl vorgestellt. Die wichtigsten Aussagen der Pressekonferenz im Überblick:

+++ Weinzierl über die aktuelle Personal-Situation +++

Wir müssen nichts machen. Die Mannschaft hat Qualität. Das müssen wir auf den Platz bringen. Es ist unsere Aufgabe, dies heraus zu kitzeln. Ich gebe jede Sekunde alles - 110 Prozent.

+++ Weinzierl über seine Philosophie +++

Die Ergebnisse stehen natürlich im Vordergrund, aber wir wollen mutig und offensiv nach vorne spielen. Wir müssen an Stellschrauben drehen und mit Mut aus der Tabellenregion herauskommen. Wir wollen gegen Dortmund eine Serie starten.

+++ Weinzierl über das BVB-Spiel +++

Wir gehen das an. Es ist eine riesen Chance, da unten raus zu kommen. Ich sehe da eher die Chance in dem Ganzen.

+++ Weinzierl über den VfB-Kader +++

Ich glaube, es ist ganz normal, dass man in Transferperioden versucht, seinen Kader zu optimieren. Ich kenne den Kader und die Kaderzusammenstellung. ich bin der vollen Überzeugung, dass das nicht Platz 18 widerspiegelt.

#Weinzierl: "Wir lernen die Mannschaft von Tag zu Tag besser kennen. Wir haben gestandene Spieler und hungrige Talente im Team. Wir wollen Frische und Dynamik reinbringen und mutig agieren." #VfBPK #VfB — VfB Stuttgart (@VfB) 10. Oktober 2018

+++ Weinzierl über seine Kritik an Naldo im TV +++

Wenn du in so einer Sendung sitzt, musst du irgendwann auch eine Äußerung tätigen. ich bin davon überzeugt, dass man eine offensive Spielweise vertreten muss und nicht nur defensiv denken darf. Das war keine Kritik an Naldo oder an Trainer Tedesco. Ich kenne und schätze Naldo sehr.

+++ Weinzierl über seine Zeit auf Schalke +++

Das Thema ist abgehakt. Es ist zwei Jahre her. Aber man lernt in solchen großen Vereinen natürlich täglich dazu. Das kann mir nur helfen.

+++ Weinzierl über das Trainergeschäft +++

Das Geschäft ist schnelllebig. Trainer geraten schneller in die Kritik. Das ist einfach die Entwicklung. Ich werde von gestern an 110 Prozent geben, dass wir erfolgreich sind.

+++ Weinzierl über seinen Ansporn +++

Ich bin begeistert von der Aufgabe. Ich habe nur positive Erinnerung an das Stadion und war von Anfang an begeistert. Wir müssen uns jetzt Selbstvertrauen über die Spiele holen. Wenn ich Mario Gomez vorne drin habe, muss ich ihn auch in Szene setzen. Ich habe da Ideen, die ich der Mannschaft beibringen werde. Es geht überhaupt darum, kompakt zu arbeiten - in beide Richtungen. Das werden wir anpacken.

+++ Weinzierl über seine Pep-Hospitation +++

Es war wunderbar, weil er ein toller Mensch ist. Aber das war nur ein Teil. ich war bei vielen Trainern und Spielen. Pep ist sehr speziell. Es war faszinierend wie viel Zeit er sich in der Woche auch für mich genommen hat. Es war sehr angenehm und sehr fortbildend.

+++ Weinzierls erstes Statement +++

Die Vorfreude ist groß. Es gibt eine spannende Aufgabe zu bewältigen. Wir haben Länderspielpause und ich kann in dieser Zeit viel kennen lernen. Nächste Woche geht es zielgerichtet gegen Borussia Dortmund mit Mut und Leidenschaft.

+++ Reschke spricht +++

Wir freuen uns sehr, dass wir einen erfahrenen Trainer verpflichten konnten. Mit neuen Co-Trainern laufen noch Gespräche. Andreas Hinkel wird sein Praktikum beim VfB fortsetzen.

+++ Reschke über die Zielsetzung +++

Wir wollen wieder ins Tabellen-Mittelfeld kommen. Wir sind allerdings in einer schwierigen Situation. Wir hoffen, dass wir uns in den kommenden Wochen in die mittleren Regionen bewegen werden.

+++ Reschke über die Korkut-Entlassung +++

Wir hatten immer einen offenen Dialog. Für die Unterstützung von außen bin ich sogar kritisiert worden, weil ich mich solange vor den Trainer gestellt habe. Ich glaube, dass wir ein kollegiale und gute Zusammenarbeit mit Herrn Weinzierl haben werden.

+++ Reschke weiter zur Korkut-Entlassung +++

Das Wort Lüge ist ein großes Wort. Fakt war, dass wir überlegt haben, wie wir das Thema angehen. Wenn ich davon gesprochen hätte, dass wir zusammensitzen, um über den Trainer zu diskutieren, hätte es geheißen, wir würden den Trainer zum Abschuss freigeben. Das Gespräch war ergebnisoffen. Wir haben den Trainer vorher gestärkt. Das sieht danach natürlich unglücklich aus. Das war mir bewusst.

+++ Bis 2020 gebunden +++

Der ehemalige Schalke-Trainer erhält bei den Schwaben einen Vertrag bis 2020.

+++ Kontroverse um Reschke +++

Im Vorfeld wurde besonders die Stuttgarter Kommunikation im Zusammenhang mit dem Ausscheiden des Vorgängers Tayfun Korkut kritisch hinterfragt. Im Zentrum der Aufregung: VfB-Boss Michael Reschke.