Keine Tattoos, keine Bärte: Berlusconis wilde Regeln

Silvio Berlusconi sorgt in Italien wieder für Aufsehen

Simone Iocolano muss dringend zum Friseur. Findet zumindest Silvio Berlusconi. Wilde Locken wachsen auf dem Kopf des Stürmers des italienischen Drittligisten SS Monza, dessen Chef der 82 Jahre alte Berlusconi seit Kurzem ist. Und, auch das noch: Auf Iocolanos Armen prangen üppige Tattoos. Wie, um Himmels Willen, konnte ausgerechnet Iocolano zu Monzas erstem Neuzugang der Ära Berlusconi werden, in der doch alles anders werden soll?

Einen "kostenlosen Friseur" hatte Italiens ehemaliger Ministerpräsident der Mannschaft versprochen, als er Ende September mit viel Tamtam ins Fußballgeschäft zurückgekehrt war. Vor eineinhalb Jahren hatte Berlusconi für 740 Millionen Euro den AC Mailand an einen chinesischen Geschäftsmann verkauft. Nun ist "Il Cavaliere", der Ritter, zurück. Mit neuem Elan - und uralten Vorstellungen.

"Spieler sollen sich für Fouls entschuldigen"

"Die Spieler sollen ihre Haare in Ordnung halten und keinen Bart tragen", sagte Berlusconi bei einem Kongress der Forza Italia, seiner nach einem Schlachtruf benannten Partei. Und damit nicht genug. "Ich möchte ein junges Team, alles Italiener, keine Tattoos, keine Ohrringe. Sie sollen ein Vorbild für Fairplay sein. Nach einem Foul werden sie sich entschuldigen und nach dem Spiel die Hand des Gegners schütteln. Bei den Autogrammen werden sie ihren Vor- und Nachnamen schreiben. Und sie werden sich anständig kleiden. Kurz: Es wird ganz anders als im heutigen Fußball."

Was wohl Monzas Mannschaft über Berlusconis Fußball-Utopie denkt? Der brasilianische Angreifer Jefferson etwa pflegt seit jeher einen Kinnbart. Und was ist mit Herve Magloire Otele Nnanga, dem Mittelfeldspieler mit Wurzeln in Kamerun? Oder Angreifer Sasha Cori, dessen Arme mit Tattoos verziert sind? "Ich werde einfach ein Trikot mit langen Ärmeln tragen", sagte Cori vor einigen Wochen. Wenn er viele Tore schieße, werde der Klub "schon ein Auge zudrücken".

Aufstieg in die Serie A ist Pflicht

Monza wird Coris Tore noch dringend benötigen: Berlusconi will den Verein in nur zwei Jahren in die Serie A führen. Es wäre eine Premiere für den bislang kaum beachteten Klub aus der Motorsport-Stadt. Erst zweimal war das 18.000 Zuschauer fassende Stadio Brianteo ausverkauft. 1992 war das, als Michael Jackson zwei Konzerte gab.

Zumindest Berlusconi wird nun öfter vorbei schauen, seine Villa in Arcore liegt nur fünf Kilometer entfernt. Seine Ankunft werde auf die Serie C ähnliche Auswirkungen haben wie Cristiano Ronaldos Wechsel zu Juventus Turin für die Serie A, glauben italienische Zeitungen. Immerhin: In der Tabelle belegt Monza derzeit Rang drei, nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Pordenone Calcio.

Und Silvio Berlusconis Friseur-Forderung? Gut möglich, dass der mächtige alte Mann schon bald keinen Pfifferling mehr auf seine Aussagen gibt. So wie 2013. "Mario Balotelli wird nie nach Mailand wechseln. Ein fauler Apfel in der Kabine kann schnell alle anderen infizieren", hatte Berlusconi damals gesagt. 24 Tage später unterschrieb Balotelli bei Milan. Für die Locken von Simone Iocolano besteht also noch Hoffnung.