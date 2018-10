Nationalspieler Leroy Sané nimmt Kritik als "Ansporn"

Leroy Sané will sich bei der Nationalmannschaft empfehlen

Vor den beiden Nations-League-Partien der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Niederlande und Frankreich haben sich Julian Draxler, Leroy Sané und Assistenztrainer Marcus Sorg den Fragen der Journalisten gestellt. Die wichtigsten Aussagen im Überblick:

+++ Draxler über Sané +++

Wir haben unsere Auf und Abs. Wir kennen uns schon sehr lange. Ich kann sagen, dass Leroy nicht charakterschwach ist. Zwischen uns beiden gibt es keine Schwierigkeiten. Im Gegenteil - wir sind gut befreundet.

+++ Draxler über Tuchel und Kehrer +++

Dadurch, dass Tuchel Deutscher ist, tauscht man sich auch aus. Aber das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf Paris. Thilo findet sich in Paris gut ein. Er spricht schon Französisch und macht das bisher sehr gut. Er ist auf einem guten Weg.

+++ Sané über den Druck in der Nations League +++

Ich denke, es ist immer Druck da, wenn du für die Nationalmannschaft spielst.

+++ Sané über seine durchschnittlichen Leistungen im DFB-Dress +++

Es liegt nicht an der Position. Es hat halt noch nicht so funktioniert mit mir. Ich arbeite daran, dass ich taktisch besser in die Mannschaft passe.

Leroy #Sané: "Ich bin jetzt natürlich noch motivierter und möchte mich zeigen, wo ich nur kann. Ich will mich jeden Tag verbessern und Neues dazulernen. Kritik ist für mich immer wieder ein neuer Ansporn." #NEDGER — Die Mannschaft (@DFB_Team) 10. Oktober 2018

+++ Sané über Kritik +++

Ich respektiere das und versuche dann daran zu arbeiten. Um ehrlich zu sein, es ist ein Ansporn. Nach der WM will sich jeder Einzelne neu zeigen. Ich denke, dass wir auch schon wieder gezeigt haben, dass wir attraktiven Fußball spielen können.

+++ Sané über die verpasste WM +++

Klar, war ich enttäuscht, als ich nicht bei der WM dabei war. Jetzt bin noch motivierter. In den letzten Monaten habe ich nochmal dazu gelernt. Ich will mich immer verbessern und ich denke, dass habe ich auch gemacht.

+++ Sané über seine Zukunft im DFB-Dress +++

Ich hoffe ich bekomme wieder meine Einsatzzeiten. Dann will ich mich einfach zeigen. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich denke, dass wir in den nächsten zwei Spielen sehr gute Spiele haben werden.

+++ Sorg über Mentalitätsprobleme +++

Ich wehre mich dagegen, der Mannschaft mangelndes Engagement nachzusagen. Es wird den Spielern nicht gerecht, die über fast ein Jahrzehnt gute Leistungen gebracht haben, sie auf ein Ereignis zu reduzieren. Ich bin der Meinung, dass das Team kein Mentalitätsproblem hat.

+++ Sorg über das deutsche Selbstverständnis +++

Die Selbstverständlichkeit, dass wir jedes Spiel 6:0 gewinnen, gibt es nicht. Die soll es auch gar nicht geben. Zuletzt ist uns die Leichtigkeit im Spiel aber verloren gegangen. Wir müssen der Mannschaft wieder die Balance beibringen und das Spiel nach vorne forcieren, um zu alter Stärke zurückzufinden. Die ist allerdings ein Prozess.

+++ Sorg über die Niederlande +++

Sie haben junge Spieler, die sie gut integriert haben. Sie versuchen auch wieder über die eigene Spielidee zu kommen.

+++ Sorg über die Bayern-Krise +++

Das sind weiterhin Spieler von herausragender Qualität. Es ist unglaublich wichtig, so eine Achse zu haben. In der Nations League brauchen wir Spieler mit Erfahrung. Sie haben auch bewiesen, dass sie mit Rückschlägen umgehen können. Es ist eine riesen Chance, aus dem Alltagstrott herauszukommen.

+++ Sorg über Leroy Sané +++

Wir alle sind daran interessiert, so einen Spieler mit so einer Qualität mehr Einsatzzeit zu ermöglichen. Die Entscheidung gegen ihn vor der WM ist uns sehr schwer gefallen.

+++ Sorg über die Linksverteidiger-Position +++

Wir haben mit Nico Schulz jemanden nominiert, der schon beim letzten Lehrgang gezeigt hat, dass er Potenzial hat. Jonas Hector ist natürlich auch wieder dabei.

+++ Sorg über das Training vor 5000 Zuschauern +++

Das sind natürlich tolle Ereignisse. Es ist auch unsere Pflicht, solche Erlebnisse zu schaffen. Es war auch für die Spieler eine tolle Erfahrung. Aber das Training findet dann natürlich unter erschwerten Bedingungen statt. Insgesamt waren wir aber sehr zufrieden.

+++ Sorg über Boateng +++

Bei Jerome ist es so, dass man nach dem Fieber vorsichtig mit ihm umgehen musste. Der Einstieg gestern war gut und heute hat er auch alles mitgemacht. Wir müssen abwarten, wie er das Training verarbeitet hat. Ich gehe davon aus, dass er fit sein wird.

+++ Sorg über die angespannte Personalsituation +++

Natürlich ist es eine große Herausforderung, wenn mehrer Spieler absagen. ich denke aber, dass wir schon gezeigt haben, dass wir mit so einer Situation gut umgehen können. Die Spieler, die noch da sind haben auch herausragende Qualität.