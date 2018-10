UEFA erhöht Preisgelder für Nations League drastisch

UEFA erhöht Preisgelder für die Nations League

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat die Solidaritäts- und Bonuszahlungen für die laufende Nations League um jeweils 50 Prozent erhöht. Das gab die UEFA am Mittwoch bekannt.

Die Mannschaften aus der Liga A, in der auch das deutsche Team spielt, erhalten demnach garantierte 2,25 Millionen Euro. Die ursprüngliche Summe lag bei 1,5 Millionen.

In den drei weiteren Ligen ist die Summe nach der Stärke der Liga gestaffelt geringer. Die Teams aus Liga B erhalten 1,5 Millionen Euro, an die Mannschaften aus Liga C werden 1,125 Millionen Euro ausgeschüttet. Die Teams aus der schwächsten Liga D erhalten noch 750.000 Euro.

Auch das Preisgeld für die Sieger der Gruppen aus den einzelnen Ligen wurde dadurch erhöht. Die vier Gruppensieger der einzelnen Ligen erhalten dieselbe Summe zusätzlich, die sie bereits als Solidaritätszahlung erhalten.

Die vier Gruppensieger aus der Liga A qualifizieren sich für die Endrunde im Juni 2019 und dürfen sich dort auf weitere Einnahmen freuen. Der Gewinner der Nations League erhält zusätzlich sechs Millionen Euro und bekommt damit nach der Preisgelderhöhung insgesamt 10,5 Millionen Euro überwiesen. Ursprünglich lag die Summe bei 7,5 Millionen.

Der unterlegene Finalist bekommt 4,5 Millionen Euro für seine Finalteilnahme und kommt damit auf neun Millionen Euro Gesamtsumme. Platz drei und vier erhalten gestaffelt nochmals jeweils eine Million weniger.